ทนายตั้ม แง้มถึงคลิปลับ วอนอย่าให้เรื่องเงียบ หลังยื่นสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง”
ทนายตั้ม วอนประชาชนช่วยติดตามอย่าให้เรื่องเงียบ เผยถึงคลิปลับ ยืนยันไม่ได้รับงานใคร หลังยื่น DSI ตรวจสอบมูลนิธิ กัน จอมพลัง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ทนายตั้ม หรือ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด สวมชุดว่ายน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ, แว่นตาสีดำ และติดหนวด ขี่เจ็ตสกีบก เดินทางมายื่นเอกสาร ต่อ DSI เพื่อตรวจสอบ มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ อ้างว่ามีการโอนเงินจำนวน 10 ล้านบาท เข้าบัญชีเลขาของภรรยา กัน จอมพลัง รวมทั้งนำคลิปลับเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิฯ
ล่าสุด ทนายตั้ม เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ หลังเดินทางไปยื่นหนังสือที่ DSI ระบุว่า
“เอฟซีช่วยด้วยครับ ไอโอจอมพลังมันกล่าวหาว่าผมรับงานน้ำเงิน เนี่ยแหละครับวิธีด้อยค่าผม เพราะอยากให้ทุกคนหยุดสนใจเรื่องนี้ ผมบอกเลย ถ้าผมรับงานใครมาจริง ป่านนี้หน่วยงานรัฐคงช่วยกันตรวจสอบจนxึงอยู่ไม่ได้แล้ว
เรื่องนี้ผมก็ได้แต่หวังว่า สื่อกับพี่น้องประชาชนจะช่วยกันตามอย่างจริงจังด้วยครับ อย่าปล่อยให้เรื่องเงียบ ถ้าเรื่องเงียบไม่มีคนช่วยกันส่งเสียงต่อ ก็เงียบหายเหมือนทุกครั้ง เพราะมันมีอิทธิพลมาก มากกว่าที่ทุกคนคิด และมีทุกวงการด้วย ถ้าทุกคนได้ฟังคลิปอาจจะต้องเรียกเขาว่า “กัน รันทุกวงการ”
อย่างไรก็ดี ทนายตั้ม เผยสาเหตุที่ตนทำคอนเทนต์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ เพราะต้องการให้สื่อและประชาชนสนใจ 30% ส่วนอีก 70% คือเนื้อหาที่ตนต้องการจะสื่อสาร ทั้งยังมองว่าการทำคอนเทนต์สามารถจัดเตรียมขึ้นมาได้ เพียงแค่ตั้งกล้องตามจุดต่าง ๆ
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