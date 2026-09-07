ผู้โดยสารกว่า 270,000 คน ติดค้างสนามบิน เซ่นภูเขาไฟระเบิด ทำเที่ยวบินล่ม-น่านฟ้าปิด
ผู้โดยสารกว่า 270,000 คน ติดค้างสนามบิน เซ่นภูเขาไฟอานักกรากาเตา ระเบิดอย่างรุนแรง ทำน่านฟ้าปิด เที่ยวบินล่มกว่า 2,000 เที่ยวบิน
จากเหตุการณ์ภูเขาไฟอานักกรากาเตา ประเทศอินโดนีเซีย ปะทุออกมาและพ่นเถ้าถ่าน จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อน่านฟ้าประเทศอินโดนีเซีย ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตาในกรุงจาการ์ตาและสนามบินใกล้เคียงอีก 3 แห่งต้องระงับการให้บริการเป็นวันที่สองติดต่อกัน การยกเลิกเที่ยวบินกว่า 2,000 เที่ยวส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ตามสนามบินทั่วประเทศมากถึง 270,000 คน
ภูเขาไฟอานักกรากาเตาเริ่มปะทุรุนแรงตั้งแต่ช่วงดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา พ่นเถ้าถ่านภูเขาไฟพุ่งสูงถึง 15,000 เมตรในฝั่งเกาะสุมาตรา และ 6,000 เมตรในฝั่งเกาะชวา เถ้าถ่านปกคลุมน่านฟ้ากรุงจาการ์ตาและจังหวัดลัมปุง
เจ้าหน้าที่การบินตรวจพบเถ้าถ่านหนาแน่นในน่านฟ้าจึงตัดสินใจขยายเวลาปิดสนามบิน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น ดุดดี ปูร์วากานดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยอมรับว่ายังไม่สามารถกำหนดเวลาเปิดสนามบินที่ชัดเจนได้ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารขาออกเต็มไปด้วยความโกลาหล ผู้โดยสารต้องต่อแถวยาวเพื่อขอคืนเงินและรอฟังความคืบหน้าเที่ยวบิน คู่แต่งงานใหม่ชาวมาเลเซียที่เดินทางมาฮันนีมูนที่บาหลีระบุว่า ต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินนานถึง 5 วัน เนื่องจากเที่ยวบินถัดไปถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 11 กันยายน
ทั้งคู่เตรียมเงินมาอย่างจำกัดและไม่คาดคิดว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่สนามบินนานหลายวัน ขณะที่ฟินนา ผู้โดยสารหญิงชาวอินโดนีเซีย ทนต่อความไม่แน่นอนของเที่ยวบินไม่ไหว จึงตัดสินใจนั่งรถไฟข้ามเมืองตลอดทั้งคืนเพื่อเดินทางกลับกรุงจาการ์ตาด้วยตนเอง
สำนักงานธรณีวิทยาเตือนว่าภูเขาไฟยังมีโอกาสปะทุรุนแรงอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทางการจึงประกาศเตือนประชาชนและเรือเดินสมุทรห้ามเข้าใกล้รัศมี 3 กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่ายังไม่มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้แต่อย่างใด
ที่มา: BBC
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