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เปิดจังหวัดรับฝนหนัก 8-13 ก.ย. อีสานเจอก่อน คืนนี้พื้นที่ไหนต้องระวัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 17:03 น.
เปิดจังหวัดรับฝนหนัก 8–13 ก.ย. อีสานเจอก่อน คืนนี้พื้นที่ไหนต้องระวัง

กรมอุตุฯ เตือนฝนระลอกใหม่ 8 ถึง 13 ก.ย. อีสานเสี่ยงหนักก่อน ก่อนขยายสู่ภาคกลาง กทม. ตะวันออก และใต้ ขณะที่ 25 จังหวัดยังต้องระวังฝนหนักวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยเตรียมรับฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 กันยายน 2569 โดยฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน แล้วจึงขยายไปภาคอื่นในช่วงถัดไป ขณะเดียวกันพยากรณ์ช่วง 06.00 น. วันที่ 7 กันยายน ถึง 06.00 น. วันที่ 8 กันยายน ยังมี 25 จังหวัด ที่ต้องระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษ

พื้นที่เสี่ยงฝนหนักในช่วง 24 ชั่วโมงนี้ ได้แก่

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ภาคเหนือ 5 จังหวัด

  • เชียงราย
  • น่าน
  • ตาก
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์

ส่วนภาคอีสาน 14 จังหวัด ได้แก่

  • หนองคาย
  • บึงกาฬ
  • อุดรธานี
  • สกลนคร
  • นครพนม
  • กาฬสินธุ์
  • มุกดาหาร
  • ร้อยเอ็ด
  • ยโสธร
  • อำนาจเจริญ
  • บุรีรัมย์
  • สุรินทร์
  • ศรีสะเกษ
  • อุบลราชธานี

ภาคกลาง 3 จังหวัด ที่ต้องระวังคือ

  • นครสวรรค์
  • สระบุรี
  • กาญจนบุรี

ขณะที่ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่

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  • นครนายก
  • จันทบุรี
  • ตราด

ทำให้พื้นที่ที่กรมอุตุฯ ระบุว่ามีฝนหนักบางแห่งในรอบพยากรณ์นี้รวม 25 จังหวัด

ส่วน กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ในช่วงเดียวกัน แต่พยากรณ์ที่ออกเวลา 05.00 น. ยังไม่ได้จัดกรุงเทพฯ อยู่ในกลุ่มพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะ

ฝนระลอกใหม่จะเริ่มชัดตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน เพราะแนวฝนหรือร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคอีสาน ประกอบกับลมมรสุมจากทะเลอันดามันที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้พื้นที่ตอนบนมีฝนตกหนักหลายแห่งในช่วงวันที่ 8 ถึง 11 กันยายน

ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาก่อน โดยกรมอุตุฯ คาดว่าช่วงวันที่ 8 ถึง 11 กันยายน จะมีฝนร้อยละ 60 ถึง 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง โดยเฉพาะวันที่ 8 ถึง 10 กันยายน มีโอกาสเกิดฝนหนักมากบางพื้นที่ หลังจากนั้นวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน ฝนในภาคอีสานจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 20 ถึง 40 แต่ตอนล่างของภาคยังมีฝนหนักบางแห่ง

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ภาคกลางจะเริ่มมีฝนมากขึ้นตามมา วันที่ 8 ถึง 9 กันยายน คาดว่าจะมีฝนร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ ก่อนเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ถึง 80 ในช่วงวันที่ 10 ถึง 13 กันยายน โดยวันที่ 10 ถึง 11 กันยายน มีโอกาสเกิดฝนหนักมากบางพื้นที่

ภาคตะวันออกมีแนวโน้มคล้ายกัน วันที่ 8 ถึง 9 กันยายน มีฝนร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นช่วงวันที่ 10 ถึง 13 กันยายน ฝนเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ถึง 80 และอาจมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

สถานการณ์จะเปลี่ยนอีกครั้งช่วงวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน เมื่ออากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาถึงภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบน ทำให้แนวฝนขยับลงมาทางภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้ฝนทางเหนือและอีสานลดลง แต่ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะกลับมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

อีกเรื่องที่กรมอุตุฯ ให้ติดตามคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในช่วงวันที่ 11 ถึง 13 กันยายนมีแนวโน้มแรงขึ้นจนเป็นพายุหมุนเขตร้อน ก่อนเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับปัจจุบันยังไม่ได้ระบุว่าพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

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ประชาชนในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องควรระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำขัง โดยเฉพาะบ้านใกล้เชิงเขา ทางน้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนผู้ที่ต้องเดินทางควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำ เพราะฝนที่ตกสะสมอาจทำให้น้ำขึ้นเร็วได้

ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะกลับมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8 – 13 กันยายน 2569) ฉบับที่ 1 (191/2569)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 17:03 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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