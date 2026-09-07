ด่วน! ถนนสามเสนทรุดตัวลึก 20 ซม. ปิดการจราจร แนะเลี่ยงเส้นทางรถติด
ถนนสามเสนทรุดตัว 20 ซม. ฝั่งอาคารรัฐสภา สว.-หน้าบริษัทบุญรอดฯ เขตดุสิตนำทีมลุยตรวจจุดเกิดเหตุ เร่งซ่อมแซมด่วน แนะทางเลี่ยงการจราจรติดขัด
วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 15.50 น. ถนนสามเสน บริเวณหน้าบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และฝั่งอาคารรัฐสภา (สว.) ผิวจราจรเกิดการยุบตัวลงประมาณ 20 เซนติเมตร ส่งผลให้ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
หลังเกิดเหตุ นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา นายฐานพงศ์ คำทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และตำรวจจราจร สน.บางโพ ได้รุดลงพื้นที่เพื่อติดตามและบัญชาการแก้ไขสถานการณ์
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จุดที่ทรุดตัวอยู่ในแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวง (กปน.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ซึ่งขยายจากเดิมขนาด 80 เซนติเมตร และ 1 เมตร ตลอดแนวถนนสามเสน
ผู้รับจ้างของการประปานครหลวงเดินทางถึงหน้างานเรียบร้อยแล้ว และกำลังเร่งระดมเครื่องมือเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางโพ ร่วมกับเทศกิจสำนักงานเขตดุสิต ได้นำกรวยยางมาวางกั้นจุดทรุดตัวในทิศทางจากแยกเขียวไข่กา มุ่งหน้าขาออกแยกเกียกกาย พร้อมยืนอำนวยการจราจรและเร่งระบายรถอย่างต่อเนื่อง หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม สำนักงานเขตดุสิตจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ
เส้นทางเลี่ยงจราจรติดขัด
ขณะที่ FM91 Trafficpro แนะนำผู้ที่จำเป็นต้องสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ดังนี้
- เมื่อมาถึงแยกบางกระบือ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนอำนวยสงคราม ตรงไปที่แยกเกษะโกมล เข้าถนนพระรามที่ 5 และมุ่งหน้าแยกสะพานแดง
- เมื่อมาถึงแยกเกียกกาย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทหาร มุ่งหน้าแยกสะพานแดง และเชื่อมต่อถนนพระรามที่ 5 แทน
ข้อมูลจาก : สำนักงานเขตดุสิต
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