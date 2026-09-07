ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมิน “สนธิ” หลังนัดเคลื่อนไหว พย้อมยกระดับ 14 ก.ย. หากมีมติไม่ส่งฟ้องฮั้ว สว.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 15:42 น.

อนุทิน เมิน สนธิ หลังนัดเคลื่อนไหว “เอาประเทศไทยของเราคืนมา” เริ่ม 10 ก.ย. และพย้อมยกระดับ 14 ก.ย. หากมีมติไม่ส่งฟ้องฮั้ว สว.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่นาย สนธิ ลิ้มทองกุล กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว “เอาประเทศไทยของเราคืนมา” โดยจะเริ่มในวันที่ 10 ก.ย. นี้ซึ่งจะเริ่มจากการชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลว่า ตนไม่ได้ฟัง

เมื่อถามว่า นายสนธิ ประกาศว่าหลังวันที่ 14 กันยายน จะมีการยกระดับ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ส่งฟ้องคดีฮั้ว สว. นายกรัฐมนตรี หันมาฟังคำถาม ก่อนพยักหน้า และกล่าวว่า “อ๋อ ครับ”

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เมื่อถามอีกว่า นายสนธิ มีการท้าทายให้นายกรัฐมนตรีดีเบตผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้หันกลับมา ยิ้ม แล้วตอบคำเดิมว่า “ครับ”

ก่อนหน้านี้นายสนธิกล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกสีทางการเมือง เพราะเป้าหมายคือการนำประเทศไทยกลับคืนมาจากนักการเมืองที่ตนมองว่าไม่ทำงานเพื่อประชาชน พร้อมยกตัวอย่างว่า แม้แต่กลุ่มคนที่เคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็ยังออกมาแสดงความสนับสนุนการเคลื่อนไหว

“วันนี้ไม่มีสี มีสีธงชาติไทย เอาประเทศไทยของเราคืนมาจากนักการเมืองชั่ว ๆ นักการเมืองที่หิวแสง นักการเมืองที่ทำงานไม่เป็น นักการเมืองที่ดูถูกประชาชนทั่วทุกเหล่า” นายสนธิกล่าว

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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