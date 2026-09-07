เงินเยียวยาเกษตรกร 2569 ปรับใหม่ ข้าวรับสูงสุด 6.72 หมื่น ไม้ผลถึง 2.04 แสน

กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มเงินช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร พืชผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ หลังต้นทุนปลูกและค่าแรงสูงขึ้น เกณฑ์ใหม่เริ่มใช้กับภัยที่เกิดตั้งแต่ 21 ส.ค. 69
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับ เงินเยียวยาเกษตรกร 2569 สำหรับผู้ที่พืชผลเสียหายจากน้ำท่วม พายุ และภัยธรรมชาติ โดยเพิ่มอัตราช่วยเหลือจากเกณฑ์เดิมปี 2564 เพราะต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย วัสดุ และค่าแรงสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เกษตรกรที่ปลูกข้าวและได้รับความเสียหายทั้งหมด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,240 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 30 ไร่ หากเสียหายเต็ม 30 ไร่ จะได้รับสูงสุด 67,200 บาทต่อครัวเรือน จากเดิมที่จ่าย 1,340 บาทต่อไร่ หรือสูงสุด 40,200 บาท
เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่และพืชผัก
- จะได้รับ 3,180 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 30 ไร่
- หากเสียหายเต็มพื้นที่ จะได้รับสูงสุด 95,400 บาท
ขณะที่เกณฑ์เดิมจ่าย 1,980 บาทต่อไร่ หรือสูงสุด 59,400 บาท
กลุ่มที่ได้รับเงินสูงที่สุดคือผู้ปลูก ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชอื่น ๆ
- รัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือจาก 4,048 บาท เป็น 6,800 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 30 ไร่
- หากเสียหายทั้งหมด 30 ไร่ จะได้รับสูงสุด 204,000 บาทต่อครัวเรือน
เพิ่มจากเกณฑ์เดิม 121,440 บาท หรือมากขึ้นประมาณ 82,560 บาท
เมื่อเทียบกับอัตราเดิม เงินช่วยเหลือข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 67% พืชไร่และพืชผักเพิ่มประมาณ 61% ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นเพิ่มประมาณ 68% ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับขึ้นมากที่สุด
เกณฑ์ใหม่ยังช่วยเกษตรกรที่ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ยังไม่ตาย แต่หยุดโตหรือได้รับความเสียหายจนต้องฟื้นฟู ในอัตรา 3,400 บาทต่อไร่ พื้นที่รวมกับส่วนที่เสียหายทั้งหมดต้องไม่เกิน 30 ไร่ หากเข้าเกณฑ์ประเภทนี้เต็ม 30 ไร่ จะได้รับสูงสุด 102,000 บาท
หากพื้นที่เพาะปลูกถูกดิน โคลน ทราย หิน หรือวัสดุอื่นทับจนปลูกพืชต่อไม่ได้ และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่ได้ เกษตรกรสามารถได้รับค่าขุดลอกและขนย้าย 16,000 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 5 ไร่ หรือสูงสุด 80,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เงินก้อนนี้ ไม่ใช่เงินแจกเกษตรกรทุกคน ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติ พื้นที่ต้องได้รับความเสียหายจริง และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เกษตรกรจึงไม่ได้รับเงินตามเพดานสูงสุดทุกครัวเรือน เจ้าหน้าที่จะตรวจพื้นที่เสียหายก่อนคำนวณเงินตามจำนวนไร่และชนิดพืช เช่น ชาวนาที่เสียหาย 10 ไร่ จะคิดจาก 2,240 บาทต่อไร่ ไม่ใช่รับ 67,200 บาททันที
กระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เกณฑ์ใหม่นี้ใช้กับ ภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบควรติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อตรวจทะเบียน พื้นที่เสียหาย และสิทธิที่จะได้รับตามเกณฑ์ใหม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นบข. อนุมัติงบเยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเกษตรกรกลุ่มตกหล่น
- เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท วิธีเช็ก ธ.ก.ส. จ่ายวันไหน
- เช็กเงื่อนไข เงินช่วยเหลือเกษตรกร เยียวยาน้ำท่วม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดปทุมธานี: เกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช 2569
- กรมประชาสัมพันธ์: กระทรวงเกษตรฯ ปรับเกณฑ์ช่วยเกษตรกรปี 69 ตามต้นทุนค่าแรงและวัสดุ
- สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี: อัตราช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: