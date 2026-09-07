เลบานอน กล่าวหาอิสราเอลยิงขีปนาวุธถล่ม คร่าชีวิตประชาชน 11 ศพ เป็นเด็ก 2 ศพ
เลบานอน กล่าวหาอิสราเอลยิงขีปนาวุธถล่ม คร่าชีวิตประชาชน 11 ศพ เป็นเด็ก 2 ศพ ด้านอิสราเอลยังนิ่ง ขอตรวจสอบรายงานก่อน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานอ้างอิงสื่อเลบานอนว่ากองทัพอิสราเอลได้ยิงขีปนาวุธถล่มหมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศเลบานอน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 11 ศพ ในจำนวนดังกล่าวมีเด็กรวมอยู่ด้วย 2 ราย
โดยสื่อเลบานอนระบุว่าขีปนาวุธถล่มอาคารที่อยู่อาศัยสามชั้น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ ก่อนที่ขีปนาวุธอีกลูกจะยิงโดนรถยนต์ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่แพทย์เสียชีวิต 2 ศพ รวมแล้ว 11 ศพ
ขณะที่ทางอิสราเอลระบุว่าพวกเขากำลังตรวจสอบรายงานฉบับดังกล่าว
ทั้งนี้สถานการณ์ระหว่างทั้งสองชาติถือว่าตึงเครียด หลังจากที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้โจมตีเลบานอนคร่าชีวิตประชาชน 7 ศพเพื่อเป็นการตอบโต้การใช้อาวุธโดรนที่อ้างว่าเป็นฝีมือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
ซึ่งนาย โจเซฟ อวน ประธานาธิบดีเลบานอนได้ออกมาเตือนอิสราเอลว่าการโจมีของอิสราเอลถือว่าเป็นการยกระดับที่อันตรายและทำลายข้อตกลงที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้กลางเมื่อวันช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
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