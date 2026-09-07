ไฟไหม้ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ควันดำพุ่งออกจากตึก นักศึกษาหนีตายวุ่น โชคดีไร้คนเจ็บ
ไฟไหม้ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ควันดำพุ่ง นักศึกษาหนีตายวุ่น โชคดีไร้คนเจ็บ คาดแอร์ลัดวงจร เจ้าหน้าที่ระดมดับเพลิง ควบคุมสถานการณ์ได้
7 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 13.45 น. ศูนย์วิทยุกู้ภัยสุรินทร์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 38 จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 25 และองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบความโกลาหลของนักศึกษาที่พากันหนีตายลงมาอย่างตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น 2 ที่ห้องเธียเตอร์ พบกลุ่มควันพวยพุ่งท่ามกลางความร้อนระอุ ก่อนช่วยกันเปิดหน้าต่างกระจกเพื่อระบายควันสีดำออกจากอาคาร ขณะเดียวกันรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและระบายกลุ่มควัน ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ในเหตุการณ์ครั้งนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดินทางมาร่วมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยตนเอง
สำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเครื่องปรับอากาศบริเวณหน้าเวทีเธียเตอร์ของชั้น 2 เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของตำรวจ เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายไม่มาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ไฟไหม้ห้องแถวเก่า เวิ้งนครเกษม ชัชชาติไลฟ์รายงาน เจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิง
- ด่วน! ไฟไหม้ป่าพรุ ลามหนักหลายวัน ยังดับไม่ได้ ควันหนาทำพิษ ชาวบ้านเดือดร้อน
- ไฟไหม้ชุมชนแถวมักกะสัน เสียหายประมาณ 15 หลังคาเรือน พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: