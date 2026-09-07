การเงินเศรษฐกิจ

อาจารย์วีระ ชงสภาตัดงบ 2.5 หมื่นล้าน เบรกขึ้นเงินเดือน ข้าราชการ 1-2 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 15:03 น.
อาจารย์วีระ ชงตัดงบ 2.5 หมื่นล้าน เบรกขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ลั่นต้องเสียสละ

อาจารย์วีระ เสนอสภาตัดงบกลาง 2.5 หมื่นล้านบาท ชงระงับปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปี ชี้เหมือนบริษัทใกล้ล้มละลาย พนักงานต้องเสียสละ

7 กันยายน 2569 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ในวาระ 2-3 นายวีระ ธีรภัทรานนท์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ชี้แจงเหตุผลที่เสนอให้ตัดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวม 25,000 ล้านบาท

โดยงบประมาณที่เสนอตัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน จำนวน 12,000 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าอาจซ้ำซ้อนกับโครงการที่จะใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินฯ วงเงิน 400,000 ล้านบาท ส่วนที่สองคือเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน 13,000 ล้านบาท

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นายวีระระบุว่า หากเป็นสถานการณ์ปกติเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนตัวเห็นว่าฝ่ายราชการควรยึดหลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ตามหลักธรรมข้อสุดท้ายในสังคหวัตถุ 4 หรือหลักสมานัตตตา

เนื่องจากนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 2 ครั้งในปี 2527 และปี 2540 ข้าราชการ หน่วยราชการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการซึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบหรือถูกปรับลดเงินเดือนแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ นายวีระจึงเสนอในปีหน้าไม่ให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อนำเงินงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายวีระยังกล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า “แต่ผมก็เข้าใจนะครับ ผมพูดไปแบบนี้ข้าราชการทั้ง 3,000,000 คน หรือ 1,700,000 คน ไม่พอใจ แต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริง บริษัทที่กำลังล้มละลาย เขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้าง รัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤต คนที่อยู่ในหน่วยราชการ ก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลาย หรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการ ก็ต้องเสียสละด้วย”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 15:03 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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