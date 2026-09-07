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รู้จัก ตะวันทิพย์ เพลิงพระนาง คือใคร? แพนเค้ก เขมนิจ นำทัพนักแสดงลงจอ Netflix 3 ธ.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 17:01 น.
แพนเค้ก เขมนิจ รับบท ตะวันทิพย์ ในเพลิงพระนาง Netflix

ไขปริศนา “ตะวันทิพย์” คือใคร? แพนเค้ก เขมนิจ นำทัพตัวละครใน “เพลิงพระนาง” ฉบับ Netflix เฉลยพร้อมกัน 3 ธ.ค. นี้

Netflix เตรียมทำให้บัลลังก์เมืองทิพย์ลุกเป็นไฟ ล่าสุดประกาศเปิดตัวซีรีส์ เพลิงพระนาง ฉบับตีความใหม่ พร้อมเปิดโผรายชื่อนักแสดงฟอร์มยักษ์ที่จะมาร่วมประชันฝีมือ นำโดย “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ในบท อนัญทิพย์ ปะทะอารมณ์กับ “ญดา นริลญา” ในบท เสกขรเทวี ร่วมด้วย “อแมนด้า ออบดัม” ในบท ตองนวล

ฝั่งนักแสดงนำชายได้สองพระเอกแถวหน้า “หมาก ปริญ” มารับบท เมืองคุ้ม และ “บอย ปกรณ์” รับบท บูรพคาม ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดย กานต์ ศิวโรจณ์ คงสกุล ผู้กำกับรางวัลมือทอง การันตีความเข้มข้นร่วมกับทีมผู้สร้างจากซีรีส์ดังอย่าง “สืบสันดาน”

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สิ่งที่แฟนละครให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการปรากฏตัวของ แพนเค้ก เขมนิจ ในบทบาท “ตะวันทิพย์” ซึ่งเป็นคาแร็กเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยมีในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ แพนเค้กได้ทิ้งปริศนาชวนติดตามไว้ว่า หากอยากรู้ว่าตะวันทิพย์คือใคร ต้องไปรอชมในซีรีส์

แฟนละครหลายคนต่างตั้งข้อสังเกต คาดเดาจากเครื่องประดับศีรษะและชื่อที่คล้ายคลึงกัน ว่าตะวันทิพย์อาจเป็น แม่ของอนัญทิพย์ หรือพระมหาเทวีเจ้าที่เคยเป็นแม่ค้านั่งตลาดมาก่อน สอดคล้องกับประโยคเด็ดที่อนัญทิพย์เคยสวนกลับเจ้าสำเภางามเรื่องการกราบแทบบาตรแม่ค้านั่งตลาด เวอร์ชันนี้จึงอาจนำเนื้อเรื่องส่วนนี้มาเล่าขยายความให้ชัดเจนขึ้น

แพนเค้ก เขมนิจ เพลิงพระนาง
ภาพจาก Youtube : Netflix Thailand

ในเวอร์ชั่น ก่อนหน้าของกันตนา ทั้งเหมียว ชไมพร และอั้มพัชราภา แม่ของเจ้านางอนัญทิพย์ คือ ชื่อ พระมหาเทวีเจ้าอุระมณี ซึ่งเป็นพระมหาเทวีเจ้าคู่สมรสของเจ้าหลวงปิตุลา

คงต้องไปติดตามในซีรีย์เต็ม ว่าทำไมผู้จัดถึงเลือกเปลี่ยนชื่อตัวละคร พร้อมเลือกนักแสดงมากฝีมือระดับแพนเค้กมาเล่น คาดว่าต้องมีการเพิ่มบทมากขึ้น ต่างจากเวอร์ชั่นอื่นแน่นอน

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แก่นแท้ของเพลิงพระนางไม่ได้เน้นแค่การรบพุ่งแย่งชิงดินแดน แต่เจาะลึกถึงการเมืองในราชสำนักและอำนาจฝ่ายในที่มีผู้หญิงเป็นผู้เล่นหลัก เจ้านางอนัญทิพย์คือตัวแทนของคนที่เผชิญการทำลายศักดิ์ศรี จนต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อทวงทุกอย่างคืนด้วยเล่ห์เหลี่ยมและกลยุทธ์ โดยมีชะตากรรมของบ้านเมืองเป็นเดิมพัน โครงสร้างเนื้อเรื่องที่แข็งแรงนี้ทำให้ซีรีส์มีความร่วมสมัยอยู่เสมอ

แฟนละครเตรียมหาคำตอบว่า ตะวันทิพย์ จะมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อเมืองทิพย์ และรอรับชมความเข้มข้นของการแย่งชิงอำนาจครั้งใหม่พร้อมกันในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ทาง Netflix เท่านั้น

แพนเค้ก เขมนิจ
ภาพจาก Instagram : khemanito
อแมนด้า ออบดัม เพลิงพระนาง
ภาพจาก Youtube : Netflix Thailand
บอย ปกรณ์ เพลิงพระนาง
ภาพจาก Youtube : Netflix Thailand
หมาก ปริญ เพลิงพระนาง
ภาพจาก Youtube : Netflix Thailand
ญดา นริลญา เพลิงพระนาง
ภาพจาก Youtube : Netflix Thailand
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เพลิงพระนาง
ภาพจาก Youtube : Netflix Thailand
โปสเตอร์เพลิงพระนาง
ภาพจาก Facebook : Netflix

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 17:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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