เจ้าชายฮิซาฮิโตะ ทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา ผู้สืบราชบัลลังก์ลำดับ 2 ญี่ปุ่น
สำนักพระราชวังญี่ปุ่นเผยพระรูปชุดใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 กันยายน ปัจจุบันทรงศึกษาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยสึคุบะ ควบคู่พระกรณียกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์
เจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 20 พรรษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2569 ขณะทรงเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ลำดับที่ 2 ของญี่ปุ่น ต่อจากพระบิดา เจ้าชายฟูมิฮิโตะ มกุฎราชกุมารอากิชิโนะ
สำนักพระราชวังญี่ปุ่นเผยแพร่พระรูปและวิดีโอชุดใหม่เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พร้อมระบุว่าเจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และยังทรงใช้เวลาส่วนใหญ่กับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ โดยทรงเรียนด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเข้าห้องปฏิบัติการและออกศึกษาภาคสนามตามหลักสูตร
พระองค์ทรงสนพระทัยธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะแมลงปอ ซึ่งเคยเป็นหัวข้อที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยแผนที่ ภูมิประเทศ และงานสำรวจ โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้เสด็จเยือนพิพิธภัณฑ์ด้านแผนที่และการสำรวจใกล้มหาวิทยาลัยสึคุบะ
นอกจากการศึกษาแล้ว เจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์มากขึ้น หลังทรงประกอบพระราชพิธีบรรลุนิติภาวะเมื่อเดือนกันยายน 2568
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา พระองค์เสด็จร่วมพระราชพิธีและงานสำคัญหลายครั้ง ทั้งงานถวายพระพรปีใหม่ที่พระราชวังอิมพีเรียล งานเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศ และกิจกรรมในหลายจังหวัดทั่วญี่ปุ่น
หนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับความสนใจเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 เมื่อพระองค์เสด็จไปจังหวัดฮิโรชิมาเพื่อร่วมกิจกรรมลูกเสือโดยไม่มีสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นร่วมเสด็จ ถือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เริ่มรับพระกรณียกิจด้วยพระองค์เองมากขึ้น
เจ้าชายฮิซาฮิโตะประสูติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 เป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของเจ้าชายฟูมิฮิโตะและเจ้าหญิงคิโกะ และเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ
การประสูติของพระองค์ได้รับความสนใจอย่างมากในญี่ปุ่น เพราะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ชายพระองค์แรกที่ประสูติในรอบประมาณ 40 ปี และต่อมากลายเป็นบุคคลสำคัญในระบบสืบราชบัลลังก์ของญี่ปุ่น
ปัจจุบันเจ้าชายฟูมิฮิโตะทรงเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ลำดับแรก ส่วนเจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงอยู่ในลำดับที่ 2 ขณะที่ เจ้าชายมาซาฮิโตะแห่งฮิตาชิ พระอนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ อยู่ในลำดับถัดไป
กฎหมายราชวงศ์ญี่ปุ่นยังจำกัดสิทธิการสืบราชบัลลังก์ไว้เฉพาะสมาชิกชายที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชาย ทำให้ เจ้าหญิงไอโกะ พระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน
สถานะของเจ้าชายฮิซาฮิโตะจึงมีความสำคัญต่ออนาคตของราชวงศ์ญี่ปุ่น เพราะพระองค์เป็นสมาชิกราชวงศ์ชายรุ่นใหม่เพียงพระองค์เดียวที่อยู่ในลำดับสืบราชบัลลังก์ ขณะที่จำนวนสมาชิกราชวงศ์โดยรวมลดลงต่อเนื่อง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- สำนักพระราชวังญี่ปุ่น: Prince Hisahito’s 20th Birthday
- The Japan Times: Prince Hisahito, second in line to throne, turns 20
- Associated Press: Japan enshrines male-only succession for the shrinking imperial family
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