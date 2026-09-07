ปากพาซวย หนุ่มเหยียดผิวบนเครื่องบิน จนถูกเทปกาวพันติดเก้าอี้ โดนไล่ออกจากงานแล้ว
ผู้โดยสารป่วนเที่ยวบินถูกไล่ออก จากบริษัทอสังหาฯ หลังก่อเหตุเหยียดผิว จนถูกเทปกาวพันติดเก้าอี้
นายอาร์เธอร์ เลน ลุนดีน (Arthur Layne Lundeen) วัย 67 ปี อดีตตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท Long Realty ในเมืองทูซอน รัฐอาริโซนา ถูกไล่ออกจากงานทันที หลังก่อเหตุอาละวาด ตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติ และเหยียดเพศหลากหลาย ใส่พนักงานและผู้โดยสารบนเที่ยวบิน 618 ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ส จนถูกเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารช่วยกันใช้เทปกาวและสายรัดพลาสติก (Zip-tie) พันธนาการไว้กับเก้าอี้ กลายเป็นไวรัลดังไปทั่วโลก
บริษัท Long Realty ได้ออกแถลงการณ์ผ่าน Facebook เมื่อวันอาทิตย์ 6 กันยายน ว่า บริษัทได้ยกเลิกสัญญากับนายลุนดีนทันทีที่ทราบเรื่อง เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อมืออาชีพ จริยธรรม และความเคารพผู้อื่นอย่างร้ายแรง โดยจะไม่ยินยอมให้บุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นตัวแทนของบริษัทอีกต่อไป พร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับผลกระทบ
เหตุดราม่า เกิดขึ้นบนเที่ยวบินจากดัลลัส มุ่งหน้าสู่เนวาร์ก ผู้โดยสารในเหตุการณ์เล่าว่า นายลุนดีนเริ่มมีท่าทีก้าวร้าว สบถคำหยาบคาย และแสดงพฤติกรรมคุกคามผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหลัง
ผู้โดยสารสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงเข้าช่วยกันควบคุมตัว โดยปรากฏภาพนายลุนดีนถูกเทปกาวพันรอบศีรษะ ลำตัว และข้อมือติดกับเก้าอี้อย่างแน่นหนา
จากเหตุความวุ่นวายดังกล่าว ทำให้นักบินต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองบอลติมอร์ เพื่อให้ตำรวจเข้าจับกุมตัวนายลุนดีนลงจากเครื่อง ก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นจะเดินทางต่อ เบื้องต้นเขาถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายระดับที่สองและก่อความวุ่นวายในสาธารณสถาน ขณะที่เอฟบีไอ (FBI) กำลังเร่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาในระดับสหรัฐฯ ต่อไป
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