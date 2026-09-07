ชี้แจง “ท่านอ่อง” ไม่ได้ป่วยมะเร็งสมอง ย้อนโรค NF2 ที่รักษามาตั้งแต่วัย 13
นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ่อง โพสต์อัปเดตสุขภาพเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2569 ว่า ขณะนี้กำลังไม่สบายและพยายามรักษาตัวให้ดีขึ้น แต่ไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นโรคอะไร และไม่ได้กล่าวว่าตนเป็นมะเร็งสมอง
ข้อความของ นพ.จักรีวัชรระบุเพียงว่า ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัว และปัจจุบันตนไม่สบาย แต่ยังพยายามทุกวันเพื่อให้อาการดีขึ้น จึงยังไม่มีข้อมูลจากเจ้าตัวที่ยืนยันว่าอาการล่าสุดเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือเนื้องอกในสมอง
โรคที่ท่านอ่องเคยเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดเจนคือ Neurofibromatosis Type 2 หรือ NF2 ปัจจุบันเรียกว่า NF2-related schwannomatosis ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยมีแนวโน้มเกิดเนื้องอกตามเส้นประสาท สมอง และไขสันหลัง
ท่านอ่อง เผชิญโรค NF2 มาตั้งแต่อายุประมาณ 13 ปี โดยข้อมูลจากครอบครัววิวัชรวงศ์และบทความที่เจ้าตัวเคยเขียนให้ Children’s Tumor Foundation ระบุว่า ต้องเข้ารับการรักษาเนื้องอกในระบบประสาทมาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2015 ท่านอ่องเขียนเล่าประสบการณ์รักษา NF2 ว่า ผ่านการผ่าตัดแบบเปิดมาแล้ว 10 ครั้ง รวมถึงการรักษาด้วย Gamma Knife และ CyberKnife หลายครั้ง เพื่อควบคุมเนื้องอกที่เกิดบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง
โรค NF2 มักทำให้เกิดเนื้องอกที่เส้นประสาทเกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัว รวมถึงอาจเกิดเนื้องอกบริเวณเยื่อหุ้มสมอง ไขสันหลัง หรือเส้นประสาทส่วนอื่น ผู้ป่วยจึงอาจมีอาการหูตึง หูอื้อ เสียการทรงตัว หรือเกิดอาการจากการกดทับของก้อนเนื้อ
อย่างไรก็ตาม เนื้องอกที่เกิดจาก NF2 ส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย หรือ benign tumor ไม่ใช่มะเร็ง แม้ก้อนเนื้อเหล่านี้ยังสร้างอันตรายได้ หากโตจนกดเส้นประสาท สมอง หรือโครงสร้างสำคัญของร่างกาย
ดังนั้น การที่ผู้ป่วย NF2 มีเนื้องอกในสมองหรือระบบประสาท จึงไม่สามารถนำไปสรุปได้ทันทีว่าเป็น “มะเร็งสมอง” เพราะคำว่าเนื้องอกและมะเร็งมีความหมายทางการแพทย์ต่างกัน
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Children’s Tumor Foundation: Chakriwat Vivacharawongse เล่าประสบการณ์รักษา NF2 (Page 11)
- NCBI GeneReviews: NF2-Related Schwannomatosis
- NHS: Neurofibromatosis type 2 (NF2)
- The Thaiger English: Dr Chakriwat shares health update amid illness
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