ดาราสาวมือบอน เทของเหลวใส่รอยพระพุทธบาท อายุพันปี จนโดนขัง 10 วัน ล่าสุดขอโทษคนญี่ปุ่น
ศาลญี่ปุ่นสั่งปรับ “ไช่อี้เจิน” หรือ “อู๋สยง” นักแสดงและพิธีกรสาวไต้หวันวัย 39 ปี เป็นเงิน 500,000 เยน พร้อมคุมขัง 10 วัน ฐานเทของเหลวใส่ศิลารอยพระพุทธบาทอายุกว่า 1,200 ปี ก่อนเจ้าตัวออกแถลงการณ์สองภาษายอมรับว่าตนเอง “โง่เขลาและไร้ความรู้”
สื่อไต้หวันรายงานว่า ไช่อี้เจิน นักแสดงและพิธีกรวัย 39 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อู๋สยง” ได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมของทางการญี่ปุ่นแล้ว หลังชำระค่าปรับครบ 500,000 เยน หรือประมาณ 1 แสนบาท ตามคำสั่งศาลแขวงนารา ในความผิดตามกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม พร้อมโทษคุมขัง 10 วัน
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 เมษายน 2569 มีผู้พบว่า “ศิลารอยพระพุทธบาท” สมบัติแห่งชาติอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี ภายในหอธรรมใหญ่ของวัดยาคุชิจิ เมืองนารา ถูกเทของเหลวใสใส่ ซึ่งภายหลังพบว่าเป็นกลีเซอรีนที่ใช้ในเครื่องสำอาง
ต่อมา ตำรวจญี่ปุ่นแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุ และเข้าจับกุมอู๋สยงได้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ขณะที่เธอเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง
ในการสอบสวน ดาราสาวรับสารภาพโดยให้การว่า “เมื่อเจอสิ่งใดที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้ง ก็จะราดน้ำมันแล้วสวดภาวนา”พร้อมยอมรับว่าเคยทำพฤติกรรมเช่นนี้ในสถานที่อื่นของญี่ปุ่นมาแล้ว จนนำไปสู่การขยายผลสอบสวนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ศิลารอยพระพุทธบาทดังกล่าวถือเป็นชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดา 300 ชิ้นที่จัดแสดงในญี่ปุ่น
หลังได้รับการปล่อยตัว อู๋สยงได้โพสต์แถลงการณ์ขอโทษทั้งภาษาจีนและญี่ปุ่น ยอมรับในความโง่เขลาและความไร้ความรู้ของตนเองที่สร้างความเสียหายให้แก่วัดยาคุชิจิและสังคมญี่ปุ่น โดยยืนยันว่าไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ พร้อมขอโทษสังคมไต้หวันที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี และให้คำมั่นว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีก
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ดังกล่าวกลับยิ่งกระพือกระแสวิจารณ์ในไต้หวัน ชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ขอโทษแล้วจบเพราะเป็นการทำลายสมบัติชาติอื่น ทั้งยังแสดงความไม่พอใจต่อประโยคช่วงท้ายอย่าง “ขอบคุณทุกคนที่ให้อภัย” และ “ทำให้พวกคุณเป็นห่วง” โดยสวนกลับว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นห่วง แต่รู้สึกโกรธและอับอายแทนมากกว่า
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