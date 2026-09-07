สามีอินเดียเหี้ยมมอบตัวกับตำรวจ หลังก่อเหตุฆ่าหั่นศพภรรยา ยัดศีรษะไว้ในตู้เย็น-ตัดนิ้วศพ
สามีอินเดียเหี้ยมมอบตัวกับตำรวจ หลังก่อเหตุฆ่าหั่นศพภรรยา ยัดศีรษะไว้ในตู้เย็น-ตัดนิ้วศพ เจ้าหน้าที่เร่งสอบปากคำเพิ่มเติมหามูลเหตุจูงใจ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุมสามีของนางริยา ทาลุคดาร์ หญิงวัย 25 ปี ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบศพของนางทาลุคดาร์ถูกตัดนิ้มือและตัดศีรษะซุกตู้เย็น ภายในอพาร์ทเม้นท์ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย หลังจากที่เขาได้มอบตัวกับตำรวจ
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนบ้านได้แจ้งตำรวจว่าพวกเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าจากอพาร์ทเม้นท์ของสองสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือน และพวกเขาไม่เห็นทั้งสองมาหลายวันแล้ว เมื่อตำรวจเข้าไปก็พบภาพสยดสยอง ศพของเธออวัยวะหลายส่วนถูกตัดและอยู่ในสภาพเน่าเปื่อย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำชายคนดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเหี้ยมเช่นนี้
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