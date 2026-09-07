สลด! พลุระเบิด กลางเทศกาลฉลองนักบุญ เม็กซิโก สังเวย 10 ศพ เจ็บหลายสิบราย
สลด! พลุระเบิด กลางเทศกาลฉลองนักบุญข้างโบสถ์คริสต์ เม็กซิโก แรงระเบิดซัดกำแพงพังถล่มทับ สังเวย 10 ศพ เจ็บหลายสิบราย
ที่ประเทศเม็กซิโกเกิดเหตุระเบิดจากวัตถุที่ใช้จุดพลุและดอกไม้ไฟ ระหว่างงานฉลองนักบุญประจำเมืองแห่งหนึ่งในรัฐเม็กซิโก ส่งผลให้ผนังอาคารพังถล่มลงมา มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 64 ราย
เหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา บริเวณด้านข้างโบสถ์นูเอสตรา เซนโญรา เด ลา ลุซ (Nuestra Señora de la Luz) ในเมืองเตมัสกัลซิงโก (Temascalcingo) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเม็กซิโก ขณะเกิดเหตุมีประชาชนหลายร้อยคนกำลังรวมตัวกันเพื่อเตรียมชมการแสดงดอกไม้ไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองทางศาสนาที่จัดขึ้นเป็นประจำ
เมืองดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 160 กิโลเมตร ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการระเบิด โดยสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐเม็กซิโกได้เริ่มดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
บิชอปในพื้นที่เปิดเผยว่า มีบาทหลวง 2 รูปได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ขณะที่ภาพวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นสภาพหลังเกิดเหตุระเบิด มีประชาชนจำนวนมากเดินฝ่ากลุ่มควันและซากปรักหักพัง เพื่อช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความชุลมุน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศเม็กซิโก เนื่องจากมีการใช้ดอกไม้ไฟกันอย่างแพร่หลายในงานฉลองตามท้องถนนและงานเทศกาลทางศาสนา โดยเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน เคยเกิดเหตุระเบิดรุนแรงจากดอกไม้ไฟในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลอูเอคูตลา รัฐอิดัลโก ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศเช่นกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง 17 ราย
ที่มา: CNN
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