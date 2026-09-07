ถกสนั่น! ชื่นชมคนยืนเพลงสรรเสริญฯ ทั้งฮอลล์ ลั่น ทำให้เด็กรุ่นใหม่ดู
เกิดอะไรขึ้น? เพจดังแชร์คลิปผู้ชมคอนเสิร์ตพร้อมใจยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ ชี้ทำให้เด็กรุ่นใหม่มันดู ถกสนั่นชื่นชมได้แต่ไม่ควรเปรียบเทียบแบ่งแยกช่วงวัย
เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งบรรยากาศภายในฮอลล์คอนเสิร์ต ขณะผู้ชมพร้อมใจกันยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “Post ให้เด็กรุ่นใหม่มันดู คนรุ่นเราเค้ายืนทำความเคารพกันทั้ง Hall”
ทางเพจมองว่าภาพที่ทุกคนลุกขึ้นยืนเป็นภาพที่สวยงามและน่าชื่นชม แต่การแสดงความเคารพไม่ควรนำมาเป็นตัวชี้วัดหรือแบ่งแยกด้วยคำว่า “คนรุ่นใหม่” หรือ “คนรุ่นเก่า” เพราะคนรุ่นใหม่ที่ให้ความเคารพและปฏิบัติตามธรรมเนียมมีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งคนรุ่นใหญ่ไม่ได้มีความคิดเห็นหรือวิธีปฏิบัติเหมือนกันทุกคน
ฉะนั้นการชื่นชมภาพเหตุการณ์น่าประทับใจตรงหน้าเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที เพียงแต่อาจไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการยกคนรุ่นหนึ่งขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบ หรือกดคนอีกรุ่นหนึ่งลงเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า
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