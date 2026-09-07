เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม เงินเฟ้อพุ่งต่อเนื่อง น้ำมัน-อาหาร-ค่าเดินทาง ขึ้นไม่หยุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 13:49 น.
คนไทยอ่วม เงินเฟ้อพุ่งต่อเนื่อง น้ำมัน-อาหาร-ค่าเดินทาง ขึ้นไม่หยุด

วันที่ 7 กันยายน นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทย เดือนสิงหาคม 2569 เท่ากับ 102.67 สูงขึ้น 2.53% ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ปัจจัยจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศทรงตัวระดับสูงกว่าปีก่อน จากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ และมีการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ร่วมกับการใช้ปฏิบัติการทางทหาร

ราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างในอัตราที่ค่อนข้างสูงเฉลี่ยอีก 3-5% และมีแนวโน้มทรงตัวในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับตัวสูงขึ้นของอาหารสด ทั้งไข่ไก่ ไก่สด ผักสด และผลไม้สด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทย พลัส

ประกอบกับสภาพอากาศมีความแปรปรวนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง สำหรับราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม สินค้า 464 รายการในคำนวณเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม แยกเป็นสูงขึ้น 310 รายการ เท่าเดิม 31 รายการ และลดลง 123 รายการ

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โดยหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 2.23% หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 2.99%

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (หักอาหารสดและพลังงานออก) เดือนสิงหาคมสูงขึ้น 1.44% เร่งตัวขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2569 ที่สูงขึ้น 1.34% ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือนแรกปี 2569 สูงขึ้น 1.37% และเงินเฟ้อพื้นฐาน 8 เดือน 0.94%

นายนันทพงษ์ กล่าวว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2569 คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น ได้แก่

1. ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ทรงตัวสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ และมีการปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม

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2. ราคาอาหารสำเร็จรูปทยอยปรับตัวสูงเป็นวงกว้าง และมีการปรับราคาต่อจานในอัตราที่ค่อนข้างสูง

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าโดยสารรถประจำทาง ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้า

4. ราคาผักสด ผลไม้สด ไข่ไก่ และไก่สด มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากผลของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และอุปทานบางส่วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

สำหรับปัจจัยกดดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ได้แก่

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1. ค่ากระแสไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2569 ปรับลดลงเหลือหน่วยละ 3.86 บาท ต่ำกว่ารอบก่อนที่หน่วยละ 3.95 บาท และ

2. ราคาสินค้าของใช้ส่วนบุคคลมีแนวโน้มปรับลดลง จากภาวะแข่งขันที่สูงและผู้ประกอบการรายใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ด้วยปัจจัยดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2569 อยู่ระหว่าง 1.5-2.5% (ค่ากลาง 2.0%) โดยคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปไตรมาสสาม สูงขึ้น 2.37% และไตรมาสสี่ สูงขึ้น 2.70%

“4 เดือนที่เหลือจากนี้เงินเฟ้อมีโอกาสสูงขึ้นเฉลี่ยกว่า 2% ต่อเดือน ปัจจัยหลักคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันมีแนวโน้มขยับและทรงตัว อีกทั้งความต้องการใช้สูงขึ้นตามเทศกาลต่าง ๆ ปลายปี รวมถึงตัวเร่งจากงบประมาณปี 2570 เริ่มเบิกจ่าย และหากมีการต่อมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายของรัฐทั้งเพื่อการบริโภคและการท่องเที่ยว และมีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้นอีกครั้ง สำหรับอาหารจานด่วนแม้ยังมีการขยับขึ้นแต่อยู่ในอัตราลดลงและราคาทรงตัวระดับสูงจากที่ก่อนหน้าที่ทยอยขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30-40 บาทต่อเมนูสำหรับ 7 เมนูยอดนิยม” นายนันทพงษ์ กล่าว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 13:49 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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