วิจารณ์สนั่น! หนุ่มกระโดดจากชั้น 2 ร่วมวงม็อชพิต เสี่ยงอันตรายทำผู้ชมคนอื่นได้รับบาดเจ็บ
วิจารณ์สนั่น! หนุ่มกระโดดจากชั้น 2 ร่วมวงม็อชพิต เสี่ยงอันตรายทำผู้ชมคนอื่นได้รับบาดเจ็บ ผู้จัดเผยคนในคลิปขอโทษแล้ว เตือนอย่าทำอีก
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีการแชร์คลิปงานแสดงคอนเสิร์ต SOUL SLAM (Slay x Evil : Live Music Day) ที่ห้าง 1981 SOUL & SOLD ซอยรามคำแหง 15 ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่มีคนดูกระโดดลงมาจากชั้น 2 เพื่อร่วมวงม็อชพิตข้างล่าง
โดยเพจเฟซบุ๊ก Slamman Booking Asia ซึ่งเป็นผู้จัดงานได้โพสต์ข้อความว่า “อันนี้แอดถามด้วยความไม่รู้นะ โดดลงมาจากชั้นสอง ได้มีการบอกเพื่อนๆ ก่อนรึยัง ? ขอโทษแทนทุกคนด้วยครับ แต่ถ้าบอกเพื่อนแล้วก็โอเค แต่ถ้ายังไม่บอก ไปขอโทษเพื่อนๆด้วย สนุกสนานได้ครับ แต่อยากให้ดูสถานที่นิดนึง กราบบบบบบ
Edited 1,2,3,4,5 เพิ่ม….น้องคนที่โดดจากที่แอดทราบหน้างานนะ มาขอโทษเพื่อนๆ แล้วครับ ขอโทษ-ให้อภัยกัน ไม่โกรธเคือง คือสิ่งดีที่ครับ นี่คือสิ่งที่พวกเรามีต่อกัน แต่
บางครั้งการกระทำลักษณะนี้ มันก็อันตรายมากเช่นกัน และทางผู้จัดไม่ได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นในงานครับ เบื้องต้นทางแอดและทีมงานได้รับทราบข้อมูลแล้วว่า มีเพื่อนๆ พี่น้องที่อยู่ข้างล่างได้รับแรงกระแทกและบาดเจ็บจากจังหวะนี้จริง ซึ่งทางทีมงานกำลังช่วยประสานงานให้น้องคนที่กระโดด ติดต่อเข้าไปรับผิดชอบและขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างถูกต้องครับ
อยากฝากถึงทุกคนครับ ว่าต่อให้เพลงจะเดือดแค่ไหน ความปลอดภัยของเพื่อนๆ ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะ อย่างที่กล่าวไปตอนต้น สนุกได้ แต่อยากให้ดูสถานที่และขอบเขตในการปลดปล่อยอารมณ์นิดนึง ต้องขออภัยพี่น้องทุกคนสำหรับเหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้น และขอให้เพื่อนๆ หายไวๆ ครับ”
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