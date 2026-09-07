อาลัย ดาราสาว ช่อง WeTV เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 41 ปี เดือนก่อนเพิ่งป่วยสโตรก
ดาราสาวรายการเรียลลิตี้ช่อง WeTV สิ้นใจในโรงพยาบาลแอตแลนตา หลังเผชิญภาวะตับวายเฉียบพลัน ปิดฉากการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพรุมเร้ามานานกว่า 1 ปี
แอมเบอร์ เอ็กเกอร์ส ดาวเด่นจากรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง Love After Lockup เสียชีวิตลงแล้วในวัย 41 ปี หลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการทรุดหนัก
โมนิกา เอ็กเกอร์ส ผู้เป็นแม่ ยืนยันข่าวเศร้าผ่านสำนักข่าวทีเอ็มซี (TMZ) ว่าลูกสาวเสียชีวิต ณ โรงพยาบาลในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผลจากภาวะตับวายเฉียบพลัน
ลูกสาวเริ่มแสดงอาการป่วยหนักจนต้องรีบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพียงไม่กี่วันก่อนเสียชีวิต ทีมแพทย์พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถหลังหัวใจหยุดเต้น ทว่าไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้
การจากไปอย่างกะทันหันเกิดขึ้นหลังเจ้าตัวเพิ่งออกมาเปิดเผยเมื่อเดือนก่อนว่ามีอาการสโตรกกำเริบ โดยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าเพิ่งผ่านอาการมินิสโตรกมาตรงกับช่วงวันเกิดพอดี
ก่อนหน้านี้ดาราสาวต้องเผชิญปัญหาสุขภาพเรื้อรังมานานกว่าหนึ่งปีเต็ม ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2025 อีริน ไฮนด์แมน ผู้เป็นน้องสาว เคยเปิดรับบริจาคผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อหาเงินรักษาพยาบาล เขียนว่าพี่สาวมีอาการปอดบวมรุนแรง ร่วมกับภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดจนเข้าขั้นวิกฤต ช่วงเวลาต่อมาอาการกระเตื้องขึ้นจนออกจากห้องไอซียูเพื่อทำกายภาพบำบัดฝึกเดินอีกครั้ง
เส้นทางในวงการของ แอมเบอร์ เอ็กเกอร์ส เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2019 ในรายการ Love After Lockup ซีซัน 2 ทางช่อง WeTV ถ่ายทอดเรื่องราวความรักกับวินเซนต์ กอนซาเลซ ระหว่างต้องโทษจำคุก 4 ปีในคดียาเสพติด ทั้งสองหมั้นหมายกันตั้งแต่ยังอยู่ในเรือนจำ ทว่าความสัมพันธ์จบลงหลังพ้นโทษ เธอยังมีความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมรายการอย่างมิเชล หรือฉายาพัปปี ดีตัน จนได้ไปร่วมแสดงในรายการภาคแยกอย่าง Life After Lockup
หลังทราบข่าวการสูญเสีย ทางช่อง WeTV ร่วมกับทีมงานผู้ผลิตรายการออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ระบุว่าเธอคือสมาชิกที่สร้างความทรงจำอันน่าประทับใจให้กับครอบครัว Love After Lockup ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตด้วยความจริงใจ กล้าหาญ พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดทุกคนสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้
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