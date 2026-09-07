โอนจริง 1 แสน “ทนายอาร์ม” ช่วย “ต้า เฟ็ดเฟ่” ควักค่าจ้างส่วนตัวตามที่ลั่นวาจา
ทนายอาร์ม โชว์สลิปโอนเงิน 1 แสนให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ตั้งแต่ 1 ก.ย. ย้ำทำตามสัญญาโหนกระแส ควักค่าจ้างส่วนตัวมาช่วยเหลือ ไม่เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินคดีต้า-ยัต
ความขัดแย้งระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ยังเป็นประเด็นที่สังคมติดตาม หลังอดีตเพื่อนร่วมงานออกมาเปิดข้อมูลคนละฝั่งเกี่ยวกับบริษัท หุ้น ทรัพย์สิน และคดีความ ก่อนยัตพร้อม ทนายอาร์ม เข้ารายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของฝ่ายตัวเอง
ล่าสุดวันนี้ 7 กันยายน 2569 ทนายอาร์ม ทนายความของยัต โพสต์ภาพสลิปโอนเงิน 100,000 บาท ให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ พร้อมระบุว่าเป็นการทำตามสิ่งที่เคยพูดไว้ในรายการโหนกระแส
หลักฐานที่ทนายอาร์มเผยแพร่ระบุว่า เงินถูกโอนผ่านพร้อมเพย์เข้าบัญชีชื่อลิขิต สิทธิพันธุ์ เมื่อเวลา 20.09 น. วันที่ 1 กันยายน 2569 จำนวน 100,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม เท่ากับว่าเจ้าตัวโอนเงินให้ต้าตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังออกรายการ แต่เพิ่งนำหลักฐานมาเปิดเผยในวันนี้
ทนายอาร์มเขียนถึงต้าว่า ตนดำเนินการตามที่พูดในรายการโหนกระแสไปตั้งแต่ “วันที่หวยออก” แล้ว แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยากโพสต์เรื่องนี้ เพราะไม่ชอบนำทุกอย่างมาเปิดเผยบนโซเชียล พร้อมทิ้งท้ายว่า “การช่วยเหลือบางทีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมาสาธยายให้ใครรู้นะครับ”
เงิน 100,000 บาทก้อนนี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งหลังการเผชิญหน้ากันในโหนกระแส ซึ่งวันนั้นทนายอาร์มเข้าร่วมรายการในฐานะทนายความของยัต ขณะที่ประเด็นหลักของทั้งสองฝ่ายยังอยู่ที่ข้อพิพาทเรื่องหุ้น ทรัพย์สินของบริษัท และคดีความที่ดำเนินอยู่
ก่อนหน้านี้ ทนายอาร์มมีบทบาทชี้แจงข้อมูลให้ฝ่ายยัตมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ประเด็นการถือหุ้น เอกสารบริษัท ไปจนถึงข้อพิพาทเรื่องการเรียกค่าเสียหาย ซึ่งข้อมูลหลายส่วนระหว่างต้าและยัตยังไม่ตรงกัน และอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารและพูดคุยระหว่างสองฝ่าย
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