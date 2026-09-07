อนุทิน เซ็นเนรเทศ ชาวฝรั่งเศส พ้นไทยเป็นรายที่ 2 ชี้พฤติกรรมข่มขู่-สร้างความแตกแยก
อนุทิน เซ็นคำสั่งเนรเทศ ชาวฝรั่งเศส พ้นไทยเป็นรายที่ 2 ชี้พฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม ก่อความเดือดร้อน สร้างความแตกแยก บนเกาะสมุย
7 กันยายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2354/2569 เรื่อง เนรเทศ นายเควิน ดิมิโน (MR.KEVIN DIMINO) ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยระบุว่า
ด้วยปรากฏว่า นายเควิน ดิมิโน (MR.KEVIN DIMINO) สัญชาติฝรั่งเศส มีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายร่างกาย ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น สร้างความแตกแยกในเชื้อชาติ ศาสนา และสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรง รวมทั้งมีพฤติกรรมคึกคะนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่า นายเควิน ดิมิโน (MR.KEVIN DIMINO) มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (4) (8) และ 158/1 วรรคสอง พิพากษาปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 5,000 บาท
ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้น ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน จึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 ประกอบกับข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. 2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศ นายเควิน ดิมิโน (MR.KEVIN DIMINO) สัญชาติฝรั่งเศส ออกไปนอกราชอาณาจักร
อนึ่ง หาก นายเควิน ดิมิโน (MR.KEVIN DIMINO) ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศ หรือขอมิให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2569
จากคำสั่งดังกล่าว ก่อนหน้านี้นายอนุทินได้ลงนามคำสั่งเนรเทศ นายยาคอฟ โอฮะยอน สัญชาติอิสราเอล เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา นับเป็นชาวต่างประเทศรายที่ 2 ที่ถูกคำสั่งเนรเทศจากระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” ลั่นพร้อมเนรเทศชาวต่างชาติพฤติกรรมแย่ หลังเซ็นไล่ชาวอิสราเอลพ้นไทย
- ประกาศแล้ว กฎหมายเนรเทศฉบับแรกของไทย กวาดล้างต่างชาติพฤติกรรมแย่
- สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: