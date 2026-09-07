ดิว อริสรา สวนชาวเน็ตเตือนให้รักลูก ซัดไม่ใช่เรื่องคนนอก ดูแลชีวิตตัวเองให้ดีก่อน

ดิว อริสรา สวนกลับชาวเน็ต “อย่าลืมรักลูกด้วย” หลังลงรูปคู่รักใหม่ วู้ดดี้ ล่ำซำ ลั่น ขอบคุณที่เป็นห่วง แต่ไม่ใช่เรื่องของคนนอก แนะดูแลชีวิตตัวเองให้ดีก่อน
ทริปเติมความหวานไกลถึงต่างแดนมีอันต้องสะดุดเบา ๆ หลังคุณแม่คนสวย ดิว อริสรา ควงแขนหวานใจคนใหม่ วู้ดดี้ ล่ำซำ ทายาทนักธุรกิจหมื่นล้าน บินไปพักผ่อนที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี พร้อมเช็กอินแลนด์มาร์กสำคัญอย่างทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) และเสิร์ฟภาพคู่สุดสวีตลงโซเชียลมีเดียให้แฟน ๆ ได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางบรรยากาศสุดสวีต จู่ ๆ ก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมา เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปคู่ของเธอด้วยข้อความเชิงแซะว่า “อย่าลืมรักลูกด้วย”
งานนี้ทำเอาสาวดิวไม่อยู่เฉยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองทันที ระบุข้อความฟาดกลับแบบเจ็บจี๊ดว่า “ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ แต่เรื่องความรักที่มีต่อลูก ก็อย่าลืมคิดด้วยนะคะว่าเรื่องแบบนี้คงไม่จำเป็นต้องให้ “คนนอก” มาคอยเตือน บางครั้งสิ่งที่คนเราควรรู้มากกว่าคือขอบเขตของตัวเองอยู่ตรงไหนและเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นที่ควรให้เกียรติ ถ้ามีเวลามากพอจะเข้ามาจัดการชีวิตคนอื่น เอาเวลาไปดูแลชีวิตตัวเองให้ดีก่อนน่าจะเกิดประโยชน์กว่าค่ะ”
หลังจากคอมเมนต์นี้ถูกโพสต์ออกไป แฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้ดิว อริสรา พร้อมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของชาวเน็ตที่เข้ามาล้ำเส้นเรื่องส่วนตัวจนเกินขอบเขต
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