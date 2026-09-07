ข่าว

“ทนายตั้ม” ขับเจ็ตสกี ยื่นคลิปลับต่อ DSI ตรวจสอบการทำงานมูลนิธิ “กัน จอมพลัง”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 13:18 น.
ขอบคุณภาพจาก Amarin

ทนายตั้ม ขับเจ็ตสกี ยื่นคลิปลับต่อ DSI ตรวจสอบการทำงานมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” กล่าวหาบังเกอร์ได้ฟรี อยากรู้เอารายการเหล่านี้ไปขอบริจาคหรือไม่

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ใกล้ถึง DSI แล้วครับ 10 โมง เจอกัน พร้อมยื่นหลักฐานเด็ด คลิปลับ! ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ขอบอกเลยครับ.. ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว !! ใครเอาด้วย บัญชีเดิมครับ ท้ายกสิกร888” นั้น

ล่าสุดทนายตั้ม ขับเจ็ตสกีพร้อมสวมชุดว่ายน้ำ เสื้อชูชีพ แว่นตาสีดำ และติดหนวด เดินทางมายื่นเอกสาร ต่อ DSI โดยทนายตั้มให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตนเองขับเจ็ตสกีมาจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งการทําคอนเทนต์ต่างๆในช่วงนี้ ตนเองอยากให้สื่อและประชาชนสนใจเพียง 30% อีก 70% คือเนื้อหา ซึ่งการทําคอนเทนต์เพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจัดเตรียมขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะช่วยเหลือคนหรืออะไรก็ตามแค่ตั้งกล้องตามจุดต่างๆ และล่าสุดขนาดคนเสียชีวิตยังมาสร้างคอนเทนต์ได้

โฆษณา

สําหรับวันนี้ได้นําหนังสือมายื่นให้ดีเอสไอตรวจสอบ “มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้” หลังได้รับข้อมูลจำนวนมาก โดยอ้างว่าหากข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริง อาจมีลักษณะไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรม ทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสด เพื่อไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิ และการให้หาบัญชีม้าจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง โดยจ่ายให้บัญชีละ 5,000 บาท เพื่อใช้รับโอนเงิน โดยมีเงินเข้า 1 บัญชี ยอดกว่า 10 ล้านบาทในคืนเดียว ซึ่งถ้าเป็นเงินถูกกฎหมายคงไม่เป็นอะไร แต่เรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน และขอฝากถึง “กัน จอมพลัง” ด้วยว่า “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว รู้จักใช่มั้ย และที่บอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่เกี่ยวกับเว็บพนัน เพราะตัวเองมีส่วนในการวิ่งเต้นคดีใช่หรือไม่”

ยืนยันว่า มีหลักฐานการโอนเงินจำนวน 10 ล้านบาท เข้าบัญชีเลขาของภรรยา กัน จอมพลัง โดยในขณะนั้นบัญชีดังกล่าวถูกธนาคารอายัด แต่ภายหลังสามารถปลดล็อกได้ ซึ่งวันนี้ได้นําหลักฐานเป็น “คลิปลับ” มามอบให้ DSI ” ซึ่งเป็นคลิปในการทำงานของมูลนิธิฯ ทนายตั้ม กล่าวว่า ” สิ่งที่คุณพยายามพูดมาตลอดว่าพร้อมให้ตรวจสอบ อยากถามกลับว่าจะให้ตรวจสอบอย่างไร ถามอะไรไปก็โดนบล็อก และไม่เคยนําเอกสารอะไรมาชี้แจง และการยื่นบัญชีของมูลนิธิฯ เขาแค่แสดงว่ารับและจ่ายเท่าไหร่ แต่ถ้าจะดูการทุจริตจะต้องดูให้ลึกกว่านั้น ต้องดูว่าเงินออกไปยังบริษัทไหนและได้รับส่วนต่างกําไรเท่าไหร่ และเงินเหล่านี้ท้ายที่สุดย้อนกลับมาเป็นเงินสดให้คนใกล้ตัวหรือตัวของเขาเองหรือไม่ ”

พร้อมทวงถามกรณีชุดเกราะที่ กัน จอมพลัง นำมาใช้ โดยอ้างว่าเกราะเลเวล 4 ซื้อมาด้านละ 6,000 กว่าบาท 2 ด้านราคารวมหลักหมื่นบาท ซึ่งคนอื่นซื้อเกราะ 2 ด้าน ราคาอยู่ที่ 6,990 บาท และหากสั่งผลิตจากประเทศจีน อาจมีราคาอยู่ที่ 2,000-3,000 บาท จึงตั้งคำถามว่า เงินส่วนต่างอยู่ไหน? และยังไปรีวิวบริษัทนั้นอีกว่ารับทําเสื้อเกราะ ตนเองอยากรู้ว่ารับทํากี่ตัวและรับจากจีนกี่ตัว มาตอบตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งเบี่ยงประเด็นอ้างขอทําความดี

ส่วนกรณีบังเกอร์ ทนายตั้มอ้างว่าได้รับข้อมูลว่า กัน จอมพลัง ได้บังเกอร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะมีผู้ส่งทรายและหินให้ฟรี ประชาชนส่วนใหญ่จึงอยากรู้ว่า กัน จอมพลัง เอารายการเหล่านี้ไปขอรับบริจาคหรือไม่

โฆษณา

สําหรับคลิปลับที่นํามายื่นให้ดีเอสไอ เป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการทํางานของเขา ออกจากบ้านที่ใช้รถถึง 3 คัน และสายข่าวบอกด้วยว่าจะมีทีมหนึ่งคอยไปรับเงินต่างๆ และนายอัจฉริยะ ที่บอกโดนกรรโชกทรัพย์กว่า 10 คดี อาจจะเป็นเด็กๆไปเลยถ้าเรื่องที่ตนเองเปิดวันนี้เป็นเรื่องจริง ต้องรอให้ดีเอสไอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน และตอนนี้ทราบว่าเริ่มมีการข่มขู่พยาน และตอนนี้พยานกลัวมาก เพราะว่า กัน จอมพลัง ทำอะไรได้บ้าง และ กัน จอมพลัง มี Connection เกือบจะทุกหน่วยงาน รวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยติดต่อไปหาตนบอกว่าให้ตนบอกข้อมูลมาได้เลย ซึ่งมาทราบที่หลังว่าคนเหล่านั้นก็เป็นคนของ กัน จอมพลัง เช่นกัน

ทนายตั้ม ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ร้านทองบางแสนจําได้หรือไม่” ซึ่งในข้อมูลตรงนี้ทนายตั้มไม่ได้เปิดเผยต่อ และขอฝากด้วยว่าถ้าคุณและทีมงานไปข่มขู่พยานเรื่องนี้จะส่งผลต่อการคัดค้านประกันตัวในอนาคตหากถูกดําเนินคดี ซึ่งวันนี้ตนเองจะให้การกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอและเตรียมนําพยานเข้ามาให้การต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
หวยลาวพัฒนา 7 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 7 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว แจกสถิติย้อนหลังวันจันทร์

47 นาที ที่แล้ว
ด่วน! พบศพ &quot;น้องเมย์&quot; สาวข้ามเพศวัย 45 ดับปริศนาคาดหลังหายตัวจากราไวย์ ข่าว

ด่วน! พบศพ “น้องเมย์” สาวข้ามเพศวัย 45 ดับปริศนาคาดหลังหายตัวจากราไวย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย หลังโค่นเกาหลีใต้ บวกแต้มเพิ่มกระฉูด ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วอลเลย์บอล

อันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย หลังโค่นเกาหลีใต้ บวกแต้มเพิ่มกระฉูด ชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตบหนุ่มไทย ย้ำแค้นชนะ เกาหลีใต้ ทะลุรอบ 8 ทีม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

ตบหนุ่มไทย ย้ำแค้นชนะ เกาหลีใต้ ทะลุรอบ 8 ทีม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้ม เคลื่อนไหวหลังยื่น DSI ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลัง ข่าว

ทนายตั้ม แง้มถึงคลิปลับ วอนอย่าให้เรื่องเงียบ หลังยื่นสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารกว่า 270,000 คน ติดค้างสนามบิน เซ่นภูเขาไฟระเบิด ทำเที่ยวบินล่ม-น่านฟ้าปิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดจังหวัดรับฝนหนัก 8–13 ก.ย. อีสานเจอก่อน คืนนี้พื้นที่ไหนต้องระวัง ข่าว

เปิดจังหวัดรับฝนหนัก 8-13 ก.ย. อีสานเจอก่อน คืนนี้พื้นที่ไหนต้องระวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดฯ ทรุดตัวลึก 20 เซนติเมตร ข่าว

ด่วน! ถนนสามเสนทรุดตัวลึก 20 ซม. ปิดการจราจร แนะเลี่ยงเส้นทางรถติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ควันดำพุ่ง นักศึกษาหนีตายวุ่น โชคดีไร้คนเจ็บ คาดแอร์ลัดวงจร ข่าว

ไฟไหม้ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ควันดำพุ่งออกจากตึก นักศึกษาหนีตายวุ่น โชคดีไร้คนเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมิน “สนธิ” หลังนัดเคลื่อนไหว พย้อมยกระดับ 14 ก.ย. หากมีมติไม่ส่งฟ้องฮั้ว สว.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาเกษตรกร 2569 ปรับใหม่ ข้าวรับสูงสุด 6.72 หมื่น ไม้ผลถึง 2.04 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพนเค้ก เขมนิจ รับบท ตะวันทิพย์ ในเพลิงพระนาง Netflix บันเทิง

รู้จัก ตะวันทิพย์ เพลิงพระนาง คือใคร? แพนเค้ก เขมนิจ นำทัพนักแสดงลงจอ Netflix 3 ธ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เลบานอน กล่าวหาอิสราเอลยิงขีปนาวุธถล่ม คร่าชีวิตประชาชน 11 ศพ เป็นเด็ก 2 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก F-2 เครื่องบินรบญี่ปุ่น ลงอู่ตะเภาครั้งแรกหลังสงครามโลก ก่อนบินฝึกอินเดีย ข่าว

รู้จัก F-2 เครื่องบินรบญี่ปุ่น ลงอู่ตะเภาครั้งแรกหลังสงครามโลก ก่อนบินฝึกอินเดีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์วีระ ชงตัดงบ 2.5 หมื่นล้าน เบรกขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ลั่นต้องเสียสละ เศรษฐกิจ

อาจารย์วีระ ชงสภาตัดงบ 2.5 หมื่นล้าน เบรกขึ้นเงินเดือน ข้าราชการ 1-2 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ ทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา ผู้สืบราชบัลลังก์ลำดับ 2 ญี่ปุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! พลุระเบิด กลางเทศกาลฉลองนักบุญ เม็กซิโก สังเวย 10 ศพ เจ็บหลายสิบราย ข่าวต่างประเทศ

สลด! พลุระเบิด กลางเทศกาลฉลองนักบุญ เม็กซิโก สังเวย 10 ศพ เจ็บหลายสิบราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปผู้ชมคอนเสิร์ตยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ ข่าว

ถกสนั่น! ชื่นชมคนยืนเพลงสรรเสริญฯ ทั้งฮอลล์ ลั่น ทำให้เด็กรุ่นใหม่ดู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่องไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งสมอง ข่าว

ชี้แจง “ท่านอ่อง” ไม่ได้ป่วยมะเร็งสมอง ย้อนโรค NF2 ที่รักษามาตั้งแต่วัย 13

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปากพาซวย หนุ่มเหยียดผิวบนเครื่องบิน จนถูกเทปกาวพันติดเก้าอี้ โดนไล่ออกจากงานแล้ว ข่าว

ปากพาซวย หนุ่มเหยียดผิวบนเครื่องบิน จนถูกเทปกาวพันติดเก้าอี้ โดนไล่ออกจากงานแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีอินเดียเหี้ยมมอบตัวกับตำรวจ หลังก่อเหตุฆ่าหั่นศพภรรยา ยัดศีรษะไว้ในตู้เย็น-ตัดนิ้วศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาวมือบอน เทของเหลวใส่รอยพระพุทธบาท อายุพันปี จนโดนขัง 10 วัน ล่าสุดขอโทษคนญี่ปุ่น บันเทิง

ดาราสาวมือบอน เทของเหลวใส่รอยพระพุทธบาท อายุพันปี จนโดนขัง 10 วัน ล่าสุดขอโทษคนญี่ปุ่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยอ่วม เงินเฟ้อพุ่งต่อเนื่อง น้ำมัน-อาหาร-ค่าเดินทาง ขึ้นไม่หยุด เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม เงินเฟ้อพุ่งต่อเนื่อง น้ำมัน-อาหาร-ค่าเดินทาง ขึ้นไม่หยุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา สวนกลับชาวเน็ตถามถึงลูก บันเทิง

ดิว อริสรา สวนชาวเน็ตเตือนให้รักลูก ซัดไม่ใช่เรื่องคนนอก ดูแลชีวิตตัวเองให้ดีก่อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอนจริง 1 แสน &quot;ทนายอาร์ม&quot; ช่วย &quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; ควักค่าจ้างส่วนตัวตามที่ลั่นวาจา บันเทิง

โอนจริง 1 แสน “ทนายอาร์ม” ช่วย “ต้า เฟ็ดเฟ่” ควักค่าจ้างส่วนตัวตามที่ลั่นวาจา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 13:18 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาวพัฒนา 7 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 7 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว แจกสถิติย้อนหลังวันจันทร์

เผยแพร่: 7 กันยายน 2569
อันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย หลังโค่นเกาหลีใต้ บวกแต้มเพิ่มกระฉูด ชิงแชมป์เอเชีย 2026

อันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย หลังโค่นเกาหลีใต้ บวกแต้มเพิ่มกระฉูด ชิงแชมป์เอเชีย 2026

เผยแพร่: 7 กันยายน 2569
ตบหนุ่มไทย ย้ำแค้นชนะ เกาหลีใต้ ทะลุรอบ 8 ทีม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

ตบหนุ่มไทย ย้ำแค้นชนะ เกาหลีใต้ ทะลุรอบ 8 ทีม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

เผยแพร่: 7 กันยายน 2569

ผู้โดยสารกว่า 270,000 คน ติดค้างสนามบิน เซ่นภูเขาไฟระเบิด ทำเที่ยวบินล่ม-น่านฟ้าปิด

เผยแพร่: 7 กันยายน 2569
Back to top button