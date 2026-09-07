“ทนายตั้ม” ขับเจ็ตสกี ยื่นคลิปลับต่อ DSI ตรวจสอบการทำงานมูลนิธิ “กัน จอมพลัง”
ทนายตั้ม ขับเจ็ตสกี ยื่นคลิปลับต่อ DSI ตรวจสอบการทำงานมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” กล่าวหาบังเกอร์ได้ฟรี อยากรู้เอารายการเหล่านี้ไปขอบริจาคหรือไม่
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ใกล้ถึง DSI แล้วครับ 10 โมง เจอกัน พร้อมยื่นหลักฐานเด็ด คลิปลับ! ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ขอบอกเลยครับ.. ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว !! ใครเอาด้วย บัญชีเดิมครับ ท้ายกสิกร888” นั้น
ล่าสุดทนายตั้ม ขับเจ็ตสกีพร้อมสวมชุดว่ายน้ำ เสื้อชูชีพ แว่นตาสีดำ และติดหนวด เดินทางมายื่นเอกสาร ต่อ DSI โดยทนายตั้มให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตนเองขับเจ็ตสกีมาจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งการทําคอนเทนต์ต่างๆในช่วงนี้ ตนเองอยากให้สื่อและประชาชนสนใจเพียง 30% อีก 70% คือเนื้อหา ซึ่งการทําคอนเทนต์เพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจัดเตรียมขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะช่วยเหลือคนหรืออะไรก็ตามแค่ตั้งกล้องตามจุดต่างๆ และล่าสุดขนาดคนเสียชีวิตยังมาสร้างคอนเทนต์ได้
สําหรับวันนี้ได้นําหนังสือมายื่นให้ดีเอสไอตรวจสอบ “มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้” หลังได้รับข้อมูลจำนวนมาก โดยอ้างว่าหากข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริง อาจมีลักษณะไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรม ทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสด เพื่อไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิ และการให้หาบัญชีม้าจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง โดยจ่ายให้บัญชีละ 5,000 บาท เพื่อใช้รับโอนเงิน โดยมีเงินเข้า 1 บัญชี ยอดกว่า 10 ล้านบาทในคืนเดียว ซึ่งถ้าเป็นเงินถูกกฎหมายคงไม่เป็นอะไร แต่เรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน และขอฝากถึง “กัน จอมพลัง” ด้วยว่า “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว รู้จักใช่มั้ย และที่บอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่เกี่ยวกับเว็บพนัน เพราะตัวเองมีส่วนในการวิ่งเต้นคดีใช่หรือไม่”
ยืนยันว่า มีหลักฐานการโอนเงินจำนวน 10 ล้านบาท เข้าบัญชีเลขาของภรรยา กัน จอมพลัง โดยในขณะนั้นบัญชีดังกล่าวถูกธนาคารอายัด แต่ภายหลังสามารถปลดล็อกได้ ซึ่งวันนี้ได้นําหลักฐานเป็น “คลิปลับ” มามอบให้ DSI ” ซึ่งเป็นคลิปในการทำงานของมูลนิธิฯ ทนายตั้ม กล่าวว่า ” สิ่งที่คุณพยายามพูดมาตลอดว่าพร้อมให้ตรวจสอบ อยากถามกลับว่าจะให้ตรวจสอบอย่างไร ถามอะไรไปก็โดนบล็อก และไม่เคยนําเอกสารอะไรมาชี้แจง และการยื่นบัญชีของมูลนิธิฯ เขาแค่แสดงว่ารับและจ่ายเท่าไหร่ แต่ถ้าจะดูการทุจริตจะต้องดูให้ลึกกว่านั้น ต้องดูว่าเงินออกไปยังบริษัทไหนและได้รับส่วนต่างกําไรเท่าไหร่ และเงินเหล่านี้ท้ายที่สุดย้อนกลับมาเป็นเงินสดให้คนใกล้ตัวหรือตัวของเขาเองหรือไม่ ”
พร้อมทวงถามกรณีชุดเกราะที่ กัน จอมพลัง นำมาใช้ โดยอ้างว่าเกราะเลเวล 4 ซื้อมาด้านละ 6,000 กว่าบาท 2 ด้านราคารวมหลักหมื่นบาท ซึ่งคนอื่นซื้อเกราะ 2 ด้าน ราคาอยู่ที่ 6,990 บาท และหากสั่งผลิตจากประเทศจีน อาจมีราคาอยู่ที่ 2,000-3,000 บาท จึงตั้งคำถามว่า เงินส่วนต่างอยู่ไหน? และยังไปรีวิวบริษัทนั้นอีกว่ารับทําเสื้อเกราะ ตนเองอยากรู้ว่ารับทํากี่ตัวและรับจากจีนกี่ตัว มาตอบตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งเบี่ยงประเด็นอ้างขอทําความดี
ส่วนกรณีบังเกอร์ ทนายตั้มอ้างว่าได้รับข้อมูลว่า กัน จอมพลัง ได้บังเกอร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะมีผู้ส่งทรายและหินให้ฟรี ประชาชนส่วนใหญ่จึงอยากรู้ว่า กัน จอมพลัง เอารายการเหล่านี้ไปขอรับบริจาคหรือไม่
สําหรับคลิปลับที่นํามายื่นให้ดีเอสไอ เป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการทํางานของเขา ออกจากบ้านที่ใช้รถถึง 3 คัน และสายข่าวบอกด้วยว่าจะมีทีมหนึ่งคอยไปรับเงินต่างๆ และนายอัจฉริยะ ที่บอกโดนกรรโชกทรัพย์กว่า 10 คดี อาจจะเป็นเด็กๆไปเลยถ้าเรื่องที่ตนเองเปิดวันนี้เป็นเรื่องจริง ต้องรอให้ดีเอสไอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน และตอนนี้ทราบว่าเริ่มมีการข่มขู่พยาน และตอนนี้พยานกลัวมาก เพราะว่า กัน จอมพลัง ทำอะไรได้บ้าง และ กัน จอมพลัง มี Connection เกือบจะทุกหน่วยงาน รวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยติดต่อไปหาตนบอกว่าให้ตนบอกข้อมูลมาได้เลย ซึ่งมาทราบที่หลังว่าคนเหล่านั้นก็เป็นคนของ กัน จอมพลัง เช่นกัน
ทนายตั้ม ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ร้านทองบางแสนจําได้หรือไม่” ซึ่งในข้อมูลตรงนี้ทนายตั้มไม่ได้เปิดเผยต่อ และขอฝากด้วยว่าถ้าคุณและทีมงานไปข่มขู่พยานเรื่องนี้จะส่งผลต่อการคัดค้านประกันตัวในอนาคตหากถูกดําเนินคดี ซึ่งวันนี้ตนเองจะให้การกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอและเตรียมนําพยานเข้ามาให้การต่อไป
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