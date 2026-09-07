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ทนายอาร์ม ทำตามสัญญาโอนเงินให้ “ต้า เฟ็ดเฟ่” 1 แสนบาท เป็นค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อ
ทนายอาร์ม ทำตามสัญญาโอนเงินให้ “ต้า เฟ็ดเฟ่” 1 แสนบาท เป็นค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อ ตามที่เคยลั่นวาจาในโหนกระแส
ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายของทาง ยัต ชัยโสโร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดสลิปโอนเงินให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หลังจากที่เคยพูดในรายการโหนกระแสว่าจะแบ่งเงินให้เป็นค่ารักษาคุณพ่อนั้น
โดยทนายอาร์มระบุว่า “To.ต้า ฟัดเฟ่
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ผมดำเนินการตามที่พูดในรายการ โหนกระแส ไปตั้งแต่วันที่หวยออกแล้วครับแต่ไม่ได้อยากโพสต์อะไรเพราะไม่ชอบเอะอะอะไรก็โพสต์ การช่วยเหลือบางทีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมาา สาธยายให้ใครรู้นะครับ”
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