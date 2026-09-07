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เปิดบ้าน แทค ภรัณยู ที่เชียงใหม่ ร่มรื่นน่าอยู่ อวดเวสป้าสีขาวคู่ใจ สมัยเรียน ปวช.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 13:00 น.
เปิดบ้าน แทค ภรัณยู ที่เชียงใหม่ ร่มรื่นน่าอยู่ อวดเวสป้าสีขาวคู่ใจขี่ตั้งแต่สมัยเรียน ปวช.

แทค ภรัณยู พาชมบรรยากาศบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจี พร้อมเปิดโรงรถดูเวสป้าสีขาวคันเก่งที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเรียน ปวช.

เป็นอีกมุมอบอุ่นของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม หลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเผยภาพบรรยากาศภายในบ้านผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @tack_pharunyoo

ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นแทคกำลังกอดคอถ่ายรูปกับพ่อ สมชาย โรจนวุฒิธรรม อย่างสนิทสนม พร้อมข้อความถึงช่วงเวลาที่ต้องเดินทางกลับไปทำงาน โดยติดแฮชแท็กว่าโตมาด้วยลำแข้งของพ่อและมีกันสองคน

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นอกจากโมเมนต์พ่อลูกแล้ว บรรยากาศรอบบ้านยังได้รับความสนใจไม่น้อย ตัวบ้านรายล้อมด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดจนพื้นที่โดยรอบดูเขียวขจี ให้ความรู้สึกสงบ เป็นธรรมชาติ และร่มรื่นน่าอยู่

แทค ภรัณยู เปิดโรงรถ โชว์เวสป้าคันเก่าสมัยเรียน

แทคยังพาแฟน ๆ ไปชมโรงรถภายในบ้าน ซึ่งเก็บเวสป้าสีขาวคู่ใจที่เจ้าตัวเคยขี่มาตั้งแต่สมัยเรียนระดับ ปวช. โดยเขียนแคปชั่นติดอารมณ์ขันว่า “มีขุนแผนเต็มตะกร้า ไม่เท่ามีเวสป้าคันเดียว” พร้อมระบุถึงความทรงจำบริเวณย่านท่าแพในวันเสาร์

นักแสดงหนุ่มเล่าว่า เวสป้าคันนี้เคยเป็นสีแดงมาก่อน ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นสีขาว และเป็นรถที่ใช้ขี่ไปเที่ยวรวมถึงจีบสาวในช่วงวัยเรียน แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี แต่รถยังได้รับการดูแลจนอยู่ในสภาพดี

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เมื่อได้กลับมาเห็นพาหนะคู่ใจอีกครั้ง แทคยอมรับว่ารู้สึกคิดถึง เพราะรถคันนี้อยู่กับเขามานานและเก็บเรื่องราวในวัยหนุ่มเอาไว้ไม่น้อย

หลังคลิปถูกเผยแพร่ แฟนคลับและผู้ชื่นชอบรถคลาสสิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก หลายคนชมว่าเวสป้าคันดังกล่าวยังดูสวยและมีเสน่ห์ ขณะที่ชาวเชียงใหม่บางส่วนร่วมย้อนความทรงจำถึงบรรยากาศในเมืองช่วงเวลาเดียวกัน

บ้านหลังนี้จึงไม่ได้มีเพียงความร่มรื่นจากต้นไม้รอบบริเวณ แต่ยังเป็นพื้นที่เก็บความผูกพันระหว่างแทคกับพ่อ ตลอดจนความทรงจำตั้งแต่สมัยเรียนของนักแสดงหนุ่มเอาไว้อย่างครบถ้วน

ที่มา: Instagram @tack_pharunyoo

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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