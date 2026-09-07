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ฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดเพศชาย อัตรายจริงไหม หลังผวาอินฟลูดังเสียชีวิตในไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 12:45 น.
ฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดเพศชาย อัตรายจริงไหม หลังผวาอินฟลูดังเสียชีวิตในไทย

รู้จัก ฉีดฟิลเลอร์เพิ่มเส้นรอบวงอวัยวะเพศชาย อยู่ได้นานแค่ไหน พร้อมความเสี่ยงอันตราย ตั้งแต่บวม เป็นก้อน ติดเชื้อ เนื้อตาย ไปจนถึงลิ่มเลือดปอดอุดตันซึ่งพบได้น้อยแต่เป็นอันตรายถึงชีวิต

การฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายกลับมาได้รับความสนใจ หลังมีรายงานว่า อิโก “ไทนี” อูบิริโบ (Igho “Tiny” Ubiribo) นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรีย วัย 43 ปี เสียชีวิตในกรุงเทพฯ ภายหลังเข้ารับหัตถการฉีดเพิ่มขนาด 40 CC แล้วแน่นหน้าอกเสียชีวิต

ข่าวนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ฟิลเลอร์ที่คนทั่วไปคุ้นเคยจากการเสริมใบหน้า สามารถนำมาฉีดบริเวณอวัยวะเพศได้หรือไม่ และมีโอกาสทำให้เสียชีวิตจริงแค่ไหน

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คำตอบคือ การฉีดฟิลเลอร์ชนิดกรดไฮยาลูโรนิก หรือ Hyaluronic Acid อาจช่วยเพิ่มเส้นรอบวงได้ชั่วคราว แต่ไม่ใช่หัตถการที่ปราศจากความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงพบไม่บ่อย ทว่าอาจเกิดขึ้นได้หากสารเข้าสู่หลอดเลือด มีการติดเชื้อ หรือเกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อยาและสารที่ใช้

เกิดอะไรขึ้นกับอินฟลูเอนเซอร์อังกฤษ-ไนจีเรีย

จากรายงานการไต่สวนของศาลชันสูตรศพในกรุงลอนดอน อูบิริโบเข้ารับการฉีดสารกรดไฮยาลูโรนิกและยาชาลิโดเคนรวมประมาณ 40 มิลลิลิตร ที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หลังทำหัตถการ เขาไปนวดกับภรรยา จากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอก ก่อนหมดสติสองครั้งและถูกนำส่งโรงพยาบาลในย่านสุขุมวิท แพทย์เตรียมตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ผู้ป่วยหมดสติอีกครั้ง มีภาวะหลอดเลือดปอดอุดตัน แม้ทีมแพทย์ช่วยฟื้นคืนชีพนานกว่า 100 นาที แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ เขาเสียชีวิตช่วงเช้ามืดวันที่ 6 มีนาคม

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ต่อมา มีผลการชันสูตรในสหราชอาณาจักรพบวัสดุภายในปอดที่สอดคล้องกับกรดไฮยาลูโรนิกซึ่งใช้ทำหัตถการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชันสูตรจึงลงความเห็นว่าการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันที่เกี่ยวข้องกับการฉีดฟิลเลอร์

ฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายคืออะไร

ฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มลักษณะเป็นเจล สำหรับหัตถการเพิ่มเส้นรอบวง แพทย์จะฉีดสารเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณลำอวัยวะเพศ แล้วจัดทรงให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

สารที่มีการศึกษามากกว่าชนิดอื่นคือกรดไฮยาลูโรนิก หรือ HA ซึ่งเป็นสารที่สลายตัวได้และพบตามธรรมชาติในร่างกาย จึงต่างจากซิลิโคนเหลว พาราฟิน น้ำมัน หรือสารเติมเต็มถาวรที่อาจกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังและแก้ไขได้ยากกว่า

ผลที่ได้มุ่งเพิ่ม “ความหนาหรือเส้นรอบวง” เป็นหลัก ไม่ได้ทำให้อวัยวะเพศยาวขึ้นอย่างชัดเจน และไม่ได้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

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สมาคมเวชศาสตร์ทางเพศแห่งอเมริกาเหนือระบุว่า ฟิลเลอร์ HA และกรดพอลิแลกติกอาจเพิ่มเส้นรอบวงได้ชั่วคราวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรในบางการศึกษา แต่ข้อมูลความปลอดภัยระยะยาวยังมีจำกัด จึงควรทำภายใต้การศึกษาหรือระบบติดตามที่เหมาะสม

ขนาดที่ฉีดไปค่อย ๆ ลดลงเมื่อร่างกายย่อยสลายสาร คนไข้จึงต้องฉีดซ้ำหากต้องการคงขนาดเดิม ซึ่งหมายถึงการรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายใหม่ทุกครั้ง

ฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ อันตรายแค่ไหน

ความเสี่ยงมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยที่หายได้เอง ไปจนถึงภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิต

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1. บวม ช้ำ และเจ็บบริเวณที่ฉีด

อาการบวม แดง ตึง ช้ำ หรือกดเจ็บอาจเกิดขึ้นในช่วงแรก โดยทั่วไปควรค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ หากกลับปวดมากขึ้น บวมเร็ว หรือผิวหนังเปลี่ยนสี ต้องรีบพบแพทย์

2. ฟิลเลอร์จับตัวเป็นก้อนหรือรูปร่างไม่เท่ากัน

ฟิลเลอร์อาจกระจายไม่สม่ำเสมอจนเกิดก้อน ผิวขรุขระ อวัยวะเพศสองข้างไม่สมมาตร หรือผิดรูป บางรายอาจคลำพบก้อนแข็งจากการอักเสบหรือพังผืดภายหลัง

งานวิชาการเกี่ยวกับการเพิ่มเส้นรอบวงรายงานภาวะแทรกซ้อน เช่น ก้อนใต้ผิวหนัง เลือดออกใต้ผิว บวม ติดเชื้อ รูปร่างไม่สมมาตร และความผิดรูปของอวัยวะเพศ

3. ติดเชื้อ

การใช้เข็มเจาะผิวหนังเปิดทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากสถานที่ไม่สะอาด เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ใช้ผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผู้ฉีดไม่ใช่แพทย์

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สัญญาณเตือน ได้แก่ บวมแดงร้อนมากขึ้น ปวดตุบ ๆ มีหนอง มีกลิ่นผิดปกติ หรือมีไข้ หากปล่อยให้การติดเชื้อลุกลาม อาจเกิดฝี เนื้อเยื่อเสียหาย หรือติดเชื้อในกระแสเลือด

4. หลอดเลือดอุดตันและเนื้อเยื่อตาย

ความเสี่ยงสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปลายเข็มเข้าไปในหลอดเลือดและมีการฉีดสารเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ ฟิลเลอร์อาจปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีซีด ม่วงคล้ำ หรือดำ ก่อนเกิดเนื้อตาย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยเตือนว่า ฟิลเลอร์อาจทำให้หลอดเลือดอุดตัน เนื้อเยื่อตาย และเกิดอันตรายรุนแรงได้ โดยเฉพาะเมื่อฉีดผิดตำแหน่งหรือดำเนินการโดยผู้ไม่มีความชำนาญ

5. สารหลุดเข้าสู่กระแสเลือดและไปอุดตันที่ปอด

หากสารหรือวัสดุจากบริเวณที่ฉีดเข้าสู่หลอดเลือดและเดินทางไปยังปอด อาจทำให้หลอดเลือดปอดอุดตัน เลือดจึงไหลผ่านปอดได้ไม่เพียงพอ หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นอย่างฉับพลัน ผู้ป่วยอาจเจ็บหน้าอก หายใจไม่ออก ใจสั่น หมดสติ หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิต

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ภาวะนี้พบได้น้อยมากจากฟิลเลอร์ HA แต่กรณีของอูบิริโบแสดงให้เห็นว่า “พบน้อย” ไม่ได้แปลว่า “เกิดไม่ได้”

6. แพ้ฟิลเลอร์หรือยาชา

ฟิลเลอร์บางผลิตภัณฑ์ผสมยาชาลิโดเคน ผู้รับบริการอาจแพ้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือได้รับผลจากยาชาหากเข้าสู่กระแสเลือดหรือมีปริมาณสูงเกินไป อาการรุนแรงอาจรวมถึงหายใจลำบาก ความดันตก ชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหมดสติ

ต้องแจ้งแพทย์ล่วงหน้าหากเคยแพ้ยาชา มีโรคประจำตัว ใช้ยาละลายลิ่มเลือด หรือเคยมีปฏิกิริยากับฟิลเลอร์มาก่อน

ฟิลเลอร์ HA สลายได้ จึงปลอดภัยใช่หรือไม่

คำว่า “สลายได้” หมายความว่าร่างกายค่อย ๆ ย่อยสารตามเวลา ในบางกรณีแพทย์สามารถใช้เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดสช่วยสลาย HA ได้ ไม่ได้หมายความว่าอันตรายทุกอย่างย้อนกลับได้ทันที

หากเกิดหลอดเลือดอุดตัน การติดเชื้อรุนแรง หรือเนื้อเยื่อตาย ความเสียหายอาจดำเนินต่อไปแม้ฉีดยาสลายแล้ว การรักษาจึงขึ้นอยู่กับการตรวจพบอย่างรวดเร็ว ความพร้อมของสถานพยาบาล และประสบการณ์ของแพทย์

ส่วนซิลิโคนเหลวและสารเติมเต็มถาวรมีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่ง เพราะไม่สามารถสลายด้วยไฮยาลูโรนิเดส อาจเคลื่อนออกจากตำแหน่ง ทำให้เกิดพังผืด การอักเสบ เนื้อตาย และความผิดรูปถาวร บางรายต้องผ่าตัดนำเนื้อเยื่อออกและซ่อมแซมอวัยวะเพศ

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ที่มี อย. เท่ากับฉีดอวัยวะเพศได้หรือไม่

ไม่จำเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนหมายถึงได้รับอนุญาตตามข้อบ่งใช้ ตำแหน่ง และวิธีใช้ที่กำหนดในเอกสารกำกับ การมีเลขทะเบียนไม่ได้เปิดทางให้นำไปฉีดส่วนใดของร่างกายก็ได้

ก่อนตัดสินใจ ผู้รับบริการควรถามชื่อผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียน รุ่นการผลิต วันหมดอายุ ปริมาณที่จะฉีด และข้อบ่งใช้บนฉลากให้ชัดเจน อย. แนะนำให้ตรวจสอบเลขทะเบียนเครื่องมือแพทย์พร้อมศึกษาข้อบ่งใช้ของฟิลเลอร์แต่ละชนิด ไม่ควรดูเพียงว่ามีเลขทะเบียนหรือไม่

ในสหรัฐอเมริกา FDA ไม่ได้อนุมัติฟิลเลอร์ชนิดฉีดสำหรับการเพิ่มขนาดหรือปรับรูปร่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเตือนว่าการฉีดเข้าหลอดเลือดโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้หลอดเลือดอุดตัน เนื้อเยื่อตาย และเกิดอันตรายร้ายแรง การอนุมัติในแต่ละประเทศอาจต่างกัน จึงต้องตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์และข้อบ่งใช้ในประเทศไทยโดยตรง

ถ้าสนใจฉีดจริง ควรตรวจสอบอะไรบ้าง

ไม่ควรตัดสินใจจากภาพก่อนและหลัง ราคาโปรโมชั่น หรือยอดผู้ติดตามของผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียว ควรตรวจสอบอย่างน้อยดังนี้

  • ปรึกษาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะหรือแพทย์ที่มีความรู้เรื่องกายวิภาคอวัยวะเพศชาย
  • ตรวจสอบว่าเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต
  • ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพของแพทย์
  • ขอทราบชื่อฟิลเลอร์ ปริมาณ เลขทะเบียน และข้อบ่งใช้
  • ให้แพทย์เปิดกล่องและหลอดใหม่ต่อหน้า
  • สอบถามว่าหากหลอดเลือดอุดตัน คลินิกมียาสลายฟิลเลอร์และระบบส่งต่อฉุกเฉินหรือไม่
  • แจ้งโรคประจำตัว ประวัติแพ้ยา และยาทุกชนิดที่ใช้อยู่
  • ขอคำอธิบายเรื่องผลลัพธ์จริง ระยะเวลาที่อยู่ได้ และค่าใช้จ่ายหากต้องแก้ไข
  • อย่าฉีดซิลิโคนเหลว พาราฟิน น้ำมัน หรือสารที่ไม่ทราบชื่อเข้าสู่อวัยวะเพศ
  • ห้ามซื้อฟิลเลอร์มาฉีดเองหรือให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ฉีดโดยเด็ดขาด

แพทย์ควรประเมินด้วยว่าขนาดอวัยวะเพศอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ รวมถึงความคาดหวังและความกังวลเรื่องรูปลักษณ์ เพราะผู้ชายจำนวนหนึ่งมีขนาดปกติแต่รู้สึกว่าตัวเองเล็กเกินไป การฉีดเพิ่มขนาดอาจไม่แก้ต้นเหตุของความไม่มั่นใจ และอาจนำไปสู่การทำซ้ำโดยไม่จำเป็น

แนวทางของสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะแห่งยุโรปไม่แนะนำให้ใช้ HA ฟิลเลอร์เนื้อเยื่ออ่อน หรือไขมันของตัวเองเพิ่มเส้นรอบวงในผู้ที่มีภาวะหมกมุ่นกับข้อบกพร่องของอวัยวะเพศ

อาการหลังฉีดแบบไหนต้องไปโรงพยาบาลทันที

หลังทำหัตถการ หากมีอาการต่อไปนี้ไม่ควรรอดูอาการหรือนัดตรวจในวันถัดไป

  • เจ็บหน้าอก หายใจไม่ออก หรือหายใจเร็วผิดปกติ
  • หน้ามืด หมดสติ ใจสั่น หรือริมฝีปากเขียว
  • ปวดอวัยวะเพศรุนแรงหรือปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ
  • ผิวหนังซีดผิดปกติ เป็นลาย ม่วงคล้ำ หรือดำ
  • บวมอย่างรวดเร็ว เลือดออกไม่หยุด หรือปัสสาวะไม่ได้
  • มีไข้ หนาวสั่น มีหนอง หรือรอยแดงลุกลาม

อาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือหมดสติอาจเป็นสัญญาณของหลอดเลือดปอดอุดตัน ควรโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน 1669 และบอกเจ้าหน้าที่ทันทีว่าเพิ่งผ่านการฉีดฟิลเลอร์ พร้อมแจ้งชื่อสาร ปริมาณ และเวลาที่ฉีดหากทราบ

สรุป ฉีดได้ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยสำหรับทุกคน

การฉีดกรดไฮยาลูโรนิกอาจเพิ่มเส้นรอบวงของอวัยวะเพศชายได้ชั่วคราว และงานศึกษาบางส่วนพบผลข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่รุนแรง แต่หลักฐานระยะยาวยังไม่มากพอ ภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ก้อนผิดรูป ติดเชื้อ พังผืด และเนื้อตาย ไปจนถึงหลอดเลือดปอดอุดตันสามารถเกิดขึ้นได้

ผู้ที่สนใจจึงควรเริ่มจากการปรึกษาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และข้อบ่งใช้อย่างละเอียด รวมถึงเลือกสถานพยาบาลที่สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้ เพราะหัตถการนี้เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด เนื้อเยื่อ และระบบสืบพันธุ์ ไม่ใช่งานเสริมความงามที่ควรเลือกจากโปรโมชั่นถูกใจแล้วกดจองทันที

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 12:45 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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