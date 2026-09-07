เปิดโพสต์สุดท้าย ‘Igho Tiny Ubiribo’ ถึงภรรยา ก่อนดับสลด พิษฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาด
ย้อนดูภาพคู่ภรรยาของอินฟลูฯ อังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย 43 ปี ก่อนบินมาไทยแล้วเสียชีวิตที่กรุงเทพฯ ผลไต่สวนอังกฤษชี้ชัด สารฉีดอุดตันหลอดเลือดปอด
หลังผลไต่สวนคดีการเสียชีวิตของ Igho “Tiny” Ubiribo หรือที่รู้จักในชื่อ Denisi และ Ego อินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย 43 ปี ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ แฟนคลับต่างย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าบนอินสตาแกรม @ego2222 โดยเฉพาะภาพคู่กับ Danielle Simba Allen ภรรยาสาว ซึ่งเป็นภาพร่วมเฟรมคู่กันโพสต์สุดท้าย ก่อนที่เขาจะเดินทางมาเสียชีวิตที่ประเทศไทย
ภาพดังกล่าวเป็นช่วงที่ทั้งคู่ไปร่วมงานแต่งงานของศิลปินดังระดับโลกอย่าง Davido ในปี 2025 โดย Ubiribo โพสต์ภาพเคียงข้างภรรยาพร้อมแคปชันอวยพรครอบครัว
ทั้งสองแต่งงานกันที่ซิมบับเวเมื่อปี 2022 และมักแชร์ไลฟ์สไตล์การเดินทางหรูหราผ่านบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 185,000 คน
กระทั่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 Ubiribo เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ และตัดสินใจเข้ารับหัตถการฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่ง โดยแพทย์ฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดผสมยาชาลิโดเคนปริมาณ 40 มิลลิลิตร
หลังจากนั้นเขาไปนวดตัวกับภรรยา ก่อนเริ่มแน่นหน้าอก หมดสติ และนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขุมวิท แม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยฟื้นคืนชีพนานกว่า 100 นาที แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ และเสียชีวิตในเช้ามืดวันที่ 6 มีนาคม 2569
ผลการชันสูตรจากศาลชันสูตรศพเวสต์ลอนดอน (Inner West London Coroners’ Court) ยืนยันว่า พบสารคล้ายไฮยาลูโรนิกแอซิดตกค้างในปอด ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันในหลอดเลือดปอด (Pulmonary Embolism) อันเป็นผลข้างเคียงโดยตรงจากหัตถการความงามในไทย ส่งผลให้ประเด็นการเสียชีวิตและโพสต์ความทรงจำสุดท้ายกับภรรยากลับมาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้ง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- TMZ: Influencer Dies After Penis Enlargement Procedure in Thailand
- E! News: Igho Tiny Ubiribo Dies at 43 After Penis Enlargement Surgery
- The Nation: Influencer’s death linked to filler injections in Thailand
- BollywoodShaadis: Igho Tiny Ubiribo’s last post with wife Danielle revisited
- Instagram: ego2222
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