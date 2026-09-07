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เปิดโพสต์สุดท้าย ‘Igho Tiny Ubiribo’ ถึงภรรยา ก่อนดับสลด พิษฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 12:09 น.
เปิดโพสต์สุดท้ายถึงภรรยา ‘Igho Tiny Ubiribo’ ก่อนบินดับสลดในไทย เซ่นฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาด
Instagram: ego2222

ย้อนดูภาพคู่ภรรยาของอินฟลูฯ อังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย 43 ปี ก่อนบินมาไทยแล้วเสียชีวิตที่กรุงเทพฯ ผลไต่สวนอังกฤษชี้ชัด สารฉีดอุดตันหลอดเลือดปอด

หลังผลไต่สวนคดีการเสียชีวิตของ Igho “Tiny” Ubiribo หรือที่รู้จักในชื่อ Denisi และ Ego อินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย 43 ปี ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ แฟนคลับต่างย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าบนอินสตาแกรม @ego2222 โดยเฉพาะภาพคู่กับ Danielle Simba Allen ภรรยาสาว ซึ่งเป็นภาพร่วมเฟรมคู่กันโพสต์สุดท้าย ก่อนที่เขาจะเดินทางมาเสียชีวิตที่ประเทศไทย

ภาพดังกล่าวเป็นช่วงที่ทั้งคู่ไปร่วมงานแต่งงานของศิลปินดังระดับโลกอย่าง Davido ในปี 2025 โดย Ubiribo โพสต์ภาพเคียงข้างภรรยาพร้อมแคปชันอวยพรครอบครัว

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โพสต์สุดท้ายคู่ภรรยา
Instagram: ego2222

ทั้งสองแต่งงานกันที่ซิมบับเวเมื่อปี 2022 และมักแชร์ไลฟ์สไตล์การเดินทางหรูหราผ่านบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 185,000 คน

กระทั่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 Ubiribo เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ และตัดสินใจเข้ารับหัตถการฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่ง โดยแพทย์ฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดผสมยาชาลิโดเคนปริมาณ 40 มิลลิลิตร

ย้อนดูภาพคู่ภรรยาของอินฟลูฯ อังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย 43 ปี
Instagram: ego2222

หลังจากนั้นเขาไปนวดตัวกับภรรยา ก่อนเริ่มแน่นหน้าอก หมดสติ และนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขุมวิท แม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยฟื้นคืนชีพนานกว่า 100 นาที แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ และเสียชีวิตในเช้ามืดวันที่ 6 มีนาคม 2569

ย้อนดูภาพคู่ภรรยาของอินฟลูฯ อังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย
Instagram: ego2222

ผลการชันสูตรจากศาลชันสูตรศพเวสต์ลอนดอน (Inner West London Coroners’ Court) ยืนยันว่า พบสารคล้ายไฮยาลูโรนิกแอซิดตกค้างในปอด ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันในหลอดเลือดปอด (Pulmonary Embolism) อันเป็นผลข้างเคียงโดยตรงจากหัตถการความงามในไทย ส่งผลให้ประเด็นการเสียชีวิตและโพสต์ความทรงจำสุดท้ายกับภรรยากลับมาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้ง

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Instagram: ego2222
Instagram: ego2222
Instagram: ego2222

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 12:09 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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