เฉลย กลิ่นน้ำอสุจิเหมือนอะไร มีกลิ่นผิดปกติไหม อสุจิสุขภาพดีดูอย่างไร
น้ำอสุจิมีกลิ่นเหมือนอะไรกันแน่ บางคนบอกว่าคล้ายคลอรีน บางคนว่าคล้ายน้ำยาซักผ้าขาว ไฮเตอร์ ขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่าแทบไม่มีกลิ่น ไม่มีใครผิด คนรับรู้ไม่เหมือนกัน และน้ำอสุจิของคนคนเดียวกันก็อาจมีกลิ่นเปลี่ยนไปเล็กน้อยในแต่ละครั้ง
โดยทั่วไป น้ำอสุจิที่เพิ่งหลั่งออกมาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแบบอ่อน ๆ หลายคนเปรียบเทียบว่าคล้ายคลอรีน แอมโมเนีย หรือโลหะเล็กน้อย หากไม่ใช่กลิ่นเหม็นรุนแรงและไม่มีอาการผิดปกติร่วมด้วย มักไม่ใช่เรื่องน่ากังวล
น้ำอสุจิ ระกอบด้วยสเปิร์มและของเหลวจากต่อมต่าง ๆ ในระบบสืบพันธุ์
สเปิร์มมีสัดส่วนเพียงประมาณ 1-5% ของน้ำอสุจิ ส่วนใหญ่เป็นของเหลวจากถุงน้ำเชื้อและต่อมลูกหมาก ภายในประกอบด้วยน้ำ เมือก น้ำตาลฟรุกโตส แคลเซียม ซิเตรต แมกนีเซียม โพแทสเซียม และสังกะสี มีหน้าที่หล่อเลี้ยงและช่วยให้สเปิร์มเคลื่อนที่ได้
ทำไมน้ำอสุจิจึงมีกลิ่นคล้ายคลอรีน
สาเหตุหนึ่งมาจากน้ำอสุจิมีความเป็นด่างอ่อน ๆ โดยมีค่า pH โดยทั่วไปราว 7.2-8.0 คุณสมบัตินี้ช่วยให้สเปิร์มทนต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในระบบสืบพันธุ์ของฝ่ายหญิงได้ดีขึ้น
อีกส่วนเกิดจากสารกลุ่มโพลีเอมีน โดยเฉพาะสเปอร์มีนและสเปอร์มิดีน ซึ่งพบมากในน้ำเลี้ยงอสุจิและเชื่อว่าเป็นตัวการสำคัญของกลิ่นเฉพาะตัว เมื่อสารเหล่านี้สัมผัสอากาศหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการหลั่ง กลิ่นอาจเด่นชัดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของน้ำ เหงื่อ ปัสสาวะที่ตกค้าง สุขอนามัย และระยะเวลาหลังการหลั่ง ก็มีผลต่อกลิ่นด้วย
อาหารบางชนิด การดื่มน้ำน้อย การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาบางประเภทอาจทำให้กลิ่นของร่างกายเปลี่ยนไป แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าอาหารชนิดใดสามารถทำให้น้ำอสุจิมีกลิ่นหรือรสหวานขึ้นได้อย่างแน่นอน ความเชื่อเรื่องกินสับปะรดแล้วกลิ่นดีขึ้น น้ำหวาน จึงยังไม่ใช่สูตรที่วงการแพทย์รับรอง
น้ำอสุจิปกติมีสี ลักษณะอย่างไร
ลักษณะที่พบได้ทั่วไปคือมีสีขาวขุ่น เทาอ่อน หรือขาวอมเหลืองเล็กน้อย เนื้อค่อนข้างข้นและเหนียวทันทีหลังหลั่ง ก่อนค่อย ๆ เหลวลงภายในเวลาประมาณ 15-30 นาที
สีเหลืองอ่อนบางครั้งอาจเกิดจากอายุที่มากขึ้น การไม่ได้หลั่งเป็นเวลานาน ปัสสาวะตกค้าง หรือยาบางชนิด จึงไม่ได้หมายถึงการติดเชื้อทุกครั้ง ส่วนปริมาณและความข้นอาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่งดหลั่ง การดื่มน้ำ ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ และสภาพร่างกายในช่วงนั้น
น้ำอสุจิที่ดูขาว ข้น และมีปริมาณมาก ไม่ได้แปลว่ามีสเปิร์มแข็งแรงเสมอไป ในทางกลับกัน น้ำอสุจิที่ดูเหลวหรือมีปริมาณน้อยกว่าปกติ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีลูกยาก
อสุจิสุขภาพดี ดูด้วยตาเปล่าได้หรือไม่
ดูได้เพียงลักษณะภายนอกคร่าว ๆ แต่ไม่สามารถมองเห็นจำนวน การเคลื่อนไหว หรือรูปร่างของสเปิร์มด้วยตาเปล่าได้ วิธีประเมินที่น่าเชื่อถือคือการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ หรือ Semen Analysis ในห้องปฏิบัติการ
องค์การอนามัยโลกกำหนดค่าขีดอ้างอิงระดับล่างสำหรับน้ำอสุจิไว้หลายด้าน ได้แก่
- ปริมาตรน้ำอสุจิอย่างน้อย 1.4 มิลลิลิตรต่อการหลั่ง
- จำนวนสเปิร์มรวมอย่างน้อย 39 ล้านตัวต่อการหลั่ง
- ความเข้มข้นอย่างน้อย 16 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร
- สเปิร์มที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างน้อย 30%
- สเปิร์มรูปร่างปกติอย่างน้อย 4%
- สเปิร์มมีชีวิตอย่างน้อย 54%
- ค่า pH ตั้งแต่ 7.2 ขึ้นไป
กลิ่นน้ำอสุจิแบบไหนควรพบแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์หรือเข้ารับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากน้ำอสุจิมีกลิ่นเหม็นรุนแรง กลิ่นคาวผิดปกติ หรือกลิ่นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย
- ปวดหรือแสบขณะปัสสาวะ
- ปวดขณะหลั่ง
- มีหนองหรือของเหลวสีขาว เหลือง หรือเขียวออกจากปลายอวัยวะเพศ
- ปวด บวม หรือกดเจ็บบริเวณอัณฑะ
- ปวดท้องน้อย เชิงกราน หรือบริเวณระหว่างถุงอัณฑะกับทวารหนัก
- มีไข้หรือรู้สึกไม่สบาย
- น้ำอสุจิมีเลือดปน
- กลิ่นหรือสีผิดปกตินานเกินหนึ่งสัปดาห์
อาการเหล่านี้อาจสัมพันธ์กับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่อเก็บอสุจิอักเสบ หรือการอักเสบของต่อมลูกหมาก แต่ต้องตรวจจึงจะระบุสาเหตุได้ หนองจากปลายอวัยวะเพศ อาการแสบเวลาปัสสาวะ และปวดอัณฑะอาจพบในโรคหนองในหรือการติดเชื้อบริเวณท่อเก็บอสุจิ
หากน้ำอสุจิเป็นสีชมพู แดง น้ำตาล หรือดำ อาจมีเลือดปน แม้หลายกรณีจะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยเฉพาะเมื่อเกิดซ้ำ มีเลือดออกมาก หรือมีอาการปวดร่วมด้วย
ส่วนสีเหลืองหรือเขียวที่เกิดขึ้นใหม่และไม่หายภายในหนึ่งสัปดาห์ ควรเข้ารับการตรวจ เพราะอาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ ภาวะดีซ่าน หรือผลจากยาบางชนิด
สรุป กลิ่นไม่ใช่เครื่องวัดความแข็งแรงของอสุจิ
น้ำอสุจิปกติอาจมีกลิ่นอ่อน ๆ คล้ายคลอรีน น้ำยาฟอกขาว หรือแอมโมเนียได้ กลิ่นดังกล่าวเกิดจากสารประกอบหลายชนิดและสภาพทางเคมีของน้ำอสุจิ ไม่ได้แปลว่าสกปรกหรือติดเชื้อโดยอัตโนมัติ
สิ่งที่ควรสังเกตคือการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะปกติของตัวเอง โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นรุนแรง สีแดง น้ำตาล ดำ เหลืองหรือเขียวต่อเนื่อง รวมถึงอาการปวด แสบ มีหนอง หรือมีไข้
ท้ายที่สุดแล้ว จมูกช่วยบอกได้เพียงว่ากลิ่นเปลี่ยน แต่บอกจำนวนและความแข็งแรงของสเปิร์มไม่ได้ หากต้องการทราบเรื่องภาวะเจริญพันธุ์ คำตอบต้องมาจากกล้องจุลทรรศน์และการตรวจน้ำอสุจิ ไม่ใช่การดมพิสูจน์
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