งงทั้งโซเชียล! แม่ค้าโพสต์ถาม ลูกค้าเขียนออเดอร์แบบนี้ สรุปสั่งน้ำกี่แก้วกันแน่?
งงทั้งโซเชียล! แม่ค้าโพสต์ถาม ลูกค้าเขียนออเดอร์แบบนี้ สรุปสั่งน้ำกี่แก้วกันแน่? ชาวเน็ตยิ่งงงหนักเมื่อแม่ค้าเฉลยมาแบบนี้
กลายเป็นประเด็นที่ทำคนงงกันทั้งโซเชียล หลังจากที่ผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก ฅนชงชา แบ่งปันสูตรชา กาแฟ น้ำปั่น โพสต์ภาพกระดาษสั่งเครื่องดื่มของลูกค้าที่มีการระบุว่า
“นมสตอเบอรรี่ โยเกิร์ต 2 แก้ว ชาเขียวมะนาว ใส่ไข่มุก 3 แก้ว” พร้อมกับแคปชั่นว่า “ในความคิดของเพื่อนๆ..อยากถามว่า..เพื่อนๆคิดว่าลุกค้าสั่งทั้งหมดกี่แก้วคะ..เขียนมาแบบนี้”
จากโพสต์ดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตงุนงงกับออเดอร์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากหลายคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกันว่าลูกค้าสั่งเครื่องดื่มทั้งหมด 5 แก้ว คือ นมสตรอว์เบอร์รี่โยเกิร์ต จำนวน 2 แก้ว และชาเขียวมะนาว ใส่ไข่มุก 3 แก้ว รวมเป็น 5 แก้ว”
แต่ทว่า คำตอบที่ได้กลับทำให้ชาวเน็ตยิ่งงงกันไปใหญ่ เมื่อเจ้าของโพสต์ได้เฉลยว่า แท้จริงแล้วลูกค้าสั่งเครื่องดื่มทั้งหมด 3 แก้ว นั่นคือ นมสตรอว์เบอร์รี่โยเกิร์ต จำนวน 2 แก้ว และชาเขียวมะนาว 1 แก้ว โดยที่ใส่ไข่มุกทั้งหมด 3 แก้ว
จากคำตอบดังกล่าว ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่า “อย่าบอกนะว่าลูกค้าบอกสั่งทั้งหมด 3 แก้ว นมสตอ 2 ชาเขียว 1 ใส่ไข่มุกทั้งหมด 3 แก้ว ถ้าเป็นงี้ บอกไปเรียนภาษาไทยใหม่ด่วน ใครอ่านก็ต้องเข้าใจว่า 5 แก้ว” , “อ่านใคร ๆ ก็ต้องเข้าใจว่า 5 แก้ว ถ้าบอกว่าสั่ง 3 แก้วมีจิกหัวตบหน้าร้าน” , “อ่านจากดาวอังคาร ใคร ๆ ก็ตีความว่าลูกค้าสั่ง 5 แก้ว แต่ชีดันเขียนไม่เว้นวรรค แทนที่จะเขียนว่า ใส่ไข่มุกทุกแก้ว ครูภาษาไทยมาตีนังนี่ด่วน…”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เด็กช่างตีกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS บาดเจ็บ 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตามตัวผู้กระทำผิด
- เจ้าของบ้าน สุดทน! กระบะมักง่าย จอดแช่หน้าบ้านหลายวัน เจอสั่งสอนจนต้องขอโทษ
- อาลัย นักวิ่งเทรลเป็นลมเสียชีวิต แจงไทม์ไลน์ยืนยัน CPR กู้ชีพทันที ไม่ได้ล่าช้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: