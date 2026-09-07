เด็กช่างตีกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS บาดเจ็บ 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตามตัวผู้กระทำผิด
วุ่นแต่เช้า เด็กช่างตีกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS บาดเจ็บ 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตามตัวผู้กระทำผิด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เกิดเหตุเด็กช่างทะเลาะวิวาทกัน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม เมื่อช่วงเช้า ประมาณ 8.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คาดว่าถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด เจ้าหน้าที่จึงเข้าระงับเหตุ และตรวจสอบสถานการณ์ พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน ลงพื้นที่ป้องกันเหตุ และดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.น.6 และ สน.ปทุมวัน อยู่ระหว่างไล่กล่องวงจรปิดติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนรายละเอียดสาเหตุและอาวุธที่ใช้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 ส.ค. ได้เกิดเหตุทำนองเดียวกัน ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวัน ได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกัน บริเวณสกายวอล์ค ย่านปทุมวัน เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
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