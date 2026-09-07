เปิดวาร์ป อดีตนักแบดญี่ปุ่น โชว์หุ่นแซ่บเอวเอส โต้ดราม่าศัลยกรรม
ส่องความสวย “อากาเนะ อารากิ” อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย 30 ปี โต้ดราม่าถูกจับผิดเป็นภาพ AI ยันไม่ได้ทำศัลยกรรม อวดหุ่นเซ็กซี่ในบ่อน้ำพุร้อนจนไวรัล
จู่ ๆ ก็เกิดเป็นดราม่า กรณี อากาเนะ อารากิ (Akane Araki) อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น วัย 30 ปี ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างรูปภาพและทำศัลยกรรม หลังจากหน้าตาและรูปร่างในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากสมัยแข่งขันอย่างเห็นได้ชัด งานนี้เจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอเอามือบี้จมูกตัวเองอย่างแรงเพื่อยืนยันว่าเป็นคนจริง ๆ ไม่ใช่ AI และไม่ได้พึ่งพามีดหมออย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
ก่อนหน้านี้ อดีตนักกีฬาสาวโพสต์ภาพแผ่นหลังขณะแช่บ่อน้ำพุร้อนลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่มีการแต่งรูป นี่คือผลลัพธ์จากการฝึกซ้อมร่างกายอย่างหนัก ความสวยด้านหน้ากับด้านหลัง ชอบแบบไหนมากกว่ากัน?”
สื่อญี่ปุ่นอย่าง e Fight รายงานว่า โพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอดีตนักตบลูกขนไก่สาวเจ้าของส่วนสูง 176 เซนติเมตร มีรูปร่างทรงสามเหลี่ยมคว่ำ เอวรูปตัวเอส (S-line) และกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี แฟน ๆ ต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เหมือนรูปปั้น, หุ่นสวยมาก, อยากให้ทำสมุดภาพ และ คิดว่าเป็นภาพ AI
สำหรับผลงานในอดีต อารากิเป็นนักตบลูกขนไก่ที่ถนัดการเล่นประเภทหญิงคู่ เคยทำอันดับโลกสูงสุดที่อันดับ 62 ของโลก และคว้าแชมป์ระดับนานาชาติได้ถึง 4 รายการ รวมถึงการคว้าแชมป์หญิงคู่ในศึก 2016 Badminton World Federation (BWF) Tahiti International ก่อนตัดสินใจอำลาคอร์ทไปตั้งแต่ช่วงอายุ 20 กลาง ๆ
ปัจจุบัน อารากิผันตัวมาทำงานเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแบบเต็มตัว ควบคู่กับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้แรงบันดาลใจด้านการดูแลรูปร่างและการออกกำลังกาย
สำหรับใครที่กำลังหาปรงบันดาลใจในการออกกำลังกายสามารถติดตามอดีตนักกีฬาทีมชาติได้ที่ X @i_am_akane01 หรือ อินสตาแกรม bigbaby.akane
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