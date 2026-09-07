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เปิดวาร์ป อดีตนักแบดญี่ปุ่น โชว์หุ่นแซ่บเอวเอส โต้ดราม่าศัลยกรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 22:00 น.
อดีตนักแบดทีมชาติญี่ปุ่น โชว์หุ่นแซ่บสยบดราม่าศัลยกรรม

ส่องความสวย “อากาเนะ อารากิ” อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย 30 ปี โต้ดราม่าถูกจับผิดเป็นภาพ AI ยันไม่ได้ทำศัลยกรรม อวดหุ่นเซ็กซี่ในบ่อน้ำพุร้อนจนไวรัล

จู่ ๆ ก็เกิดเป็นดราม่า กรณี อากาเนะ อารากิ (Akane Araki) อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น วัย 30 ปี ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างรูปภาพและทำศัลยกรรม หลังจากหน้าตาและรูปร่างในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากสมัยแข่งขันอย่างเห็นได้ชัด งานนี้เจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอเอามือบี้จมูกตัวเองอย่างแรงเพื่อยืนยันว่าเป็นคนจริง ๆ ไม่ใช่ AI และไม่ได้พึ่งพามีดหมออย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัย

ก่อนหน้านี้ อดีตนักกีฬาสาวโพสต์ภาพแผ่นหลังขณะแช่บ่อน้ำพุร้อนลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่มีการแต่งรูป นี่คือผลลัพธ์จากการฝึกซ้อมร่างกายอย่างหนัก ความสวยด้านหน้ากับด้านหลัง ชอบแบบไหนมากกว่ากัน?”

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อากาเนะ อารากิ แช่บ่อน้ำพุร้อน
ภาพจาก : @i_am_akane01

สื่อญี่ปุ่นอย่าง e Fight รายงานว่า โพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอดีตนักตบลูกขนไก่สาวเจ้าของส่วนสูง 176 เซนติเมตร มีรูปร่างทรงสามเหลี่ยมคว่ำ เอวรูปตัวเอส (S-line) และกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี แฟน ๆ ต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เหมือนรูปปั้น, หุ่นสวยมาก, อยากให้ทำสมุดภาพ และ คิดว่าเป็นภาพ AI

สำหรับผลงานในอดีต อารากิเป็นนักตบลูกขนไก่ที่ถนัดการเล่นประเภทหญิงคู่ เคยทำอันดับโลกสูงสุดที่อันดับ 62 ของโลก และคว้าแชมป์ระดับนานาชาติได้ถึง 4 รายการ รวมถึงการคว้าแชมป์หญิงคู่ในศึก 2016 Badminton World Federation (BWF) Tahiti International ก่อนตัดสินใจอำลาคอร์ทไปตั้งแต่ช่วงอายุ 20 กลาง ๆ

ปัจจุบัน อารากิผันตัวมาทำงานเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแบบเต็มตัว ควบคู่กับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้แรงบันดาลใจด้านการดูแลรูปร่างและการออกกำลังกาย

สำหรับใครที่กำลังหาปรงบันดาลใจในการออกกำลังกายสามารถติดตามอดีตนักกีฬาทีมชาติได้ที่ X @i_am_akane01 หรือ อินสตาแกรม bigbaby.akane

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อากาเนะ อารากิ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น-2
ภาพจาก : @i_am_akane01
อากาเนะ อารากิ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น-3
ภาพจาก : @i_am_akane01
อากาเนะ อารากิ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น-4
ภาพจาก : @i_am_akane01
อากาเนะ อารากิ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น-5
ภาพจาก : @i_am_akane01
อากาเนะ อารากิ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น-6
ภาพจาก : @i_am_akane01
อากาเนะ อารากิ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่น-7
ภาพจาก : @i_am_akane01

ข้อมูลจาก : chosun และ mk

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 22:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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