สั่งประหารชีวิต อดีตครูใหญ่ลวงเผาทั้งเป็นสาวบังกลาเทศ ย้อนปมแฉคดีหื่น ศาลยกฟ้อง 10 คน
ศาลสูงบังกลาเทศยืนโทษประหารชีวิตอดีตครูใหญ่ คดีบงการลวงเผาทั้งเป็น นุสรัต จาฮาน ราฟี นักเรียนหญิงแฉถูกล่วงละเมิด พร้อมสั่งลดโทษ 4 คน และยกฟ้อง 10 คน
คดีของ นุสรัต จาฮาน ราฟี กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังศาลสูงบังกลาเทศมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ยืนโทษประหารชีวิต 2 จำเลยในคดีฆาตกรรมนักเรียนหญิงที่ถูกเผาทั้งเป็น หลังราฟีไม่ยอมถอนแจ้งความกล่าวหาครูใหญ่ว่าล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี 2562
ผู้ที่ศาลยืนโทษประหารคือ เอสเอ็ม ซิราจ อุด เดาลา (SM Siraj-Ud-Dowlah) อดีตครูใหญ่ Sonagazi Islamia Fazil Madrasa และ ชาฮาดัต ฮอสเซน ชามิม (Shahadat Hossain Shamim) ส่วนจำเลยอีก 4 คนถูกลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต และอีก 10 คนได้รับการยกฟ้อง แตกต่างจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อปี 2562 ที่ตัดสินประหารชีวิตจำเลยทั้ง 16 คน
เบื้องหลังคำพิพากษาคือคดีที่เริ่มจากการตัดสินใจของนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมเงียบ
ย้อนกลับไปในวันที่ 27 มีนาคม 2562 นุสรัตเดินทางไปสถานีตำรวจกับครอบครัว หลังกล่าวหาว่าซิราจเรียกเธอเข้าไปในห้องทำงานของโรงเรียนสอนศาสนาในเมืองโซนากาซี เขตเฟนี ก่อนล่วงละเมิดทางเพศ ครอบครัวเลือกแจ้งความและดำเนินคดี จนนำไปสู่การจับกุมครูใหญ่
แต่การเข้าแจ้งความไม่ได้ทำให้เธอได้รับการปฏิบัติอย่างที่ผู้เสียหายควรได้รับ
โมอัซเซม ฮอสเซน หัวหน้าสถานีตำรวจโซนากาซีในขณะนั้น ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอระหว่างสอบถามนุสรัต แม้เธอพยายามปิดหน้าและแสดงชัดว่าไม่ต้องการถูกบันทึกภาพ คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ในเวลาต่อมา ทำให้เรื่องที่ควรได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวกลับถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
ตำรวจนายนี้ถูกดำเนินคดีภายหลัง และศาลไซเบอร์กรุงธากาพิพากษาจำคุก 8 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 จากการบันทึกและเผยแพร่คลิปโดยมิชอบ
หลังซิราจถูกจับ ผู้สนับสนุนของเขายังคงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปล่อยตัว ขณะที่นุสรัตถูกกดดันให้ถอนคดี แต่เธอยืนยันเดินหน้าดำเนินคดีต่อ
เช้าวันที่ 6 เมษายน 2562 นุสรัตกลับไปที่โรงเรียนเพื่อเข้าสอบตามปกติ นักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่ามีเพื่อนกำลังถูกทำร้ายอยู่บนดาดฟ้า เมื่อขึ้นไปถึง เธอกลับพบกลุ่มผู้ก่อเหตุสวมชุดคลุมรออยู่
กลุ่มผู้ก่อเหตุยื่นเงื่อนไขให้นุสรัตถอนข้อกล่าวหาต่อครูใหญ่ แต่เธอปฏิเสธ
จากนั้นคนร้ายจับเธอมัด ราดน้ำมันก๊าดลงบนร่างและจุดไฟ โดยพยายามจัดฉากให้การเสียชีวิตดูเหมือนการฆ่าตัวตาย แต่ไฟเผาผ้าที่ใช้มัดจนหลุด นุสรัตสามารถลงจากดาดฟ้าและขอความช่วยเหลือได้ทั้งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เธอมีแผลไฟไหม้ประมาณ 80% ของร่างกาย ก่อนถูกส่งไปรักษาที่ Dhaka Medical College Hospital ในกรุงธากา
ระหว่างการนำตัวส่งรักษา พี่ชายใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคำพูดของนุสรัตไว้ เธอยังคงยืนยันข้อกล่าวหาต่อครูใหญ่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำร้าย คำให้การก่อนเสียชีวิตถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญของคดี
นุสรัตเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เพียง 4 วันหลังถูกจุดไฟเผา
การสอบสวนต่อมาพบว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้ลงมือในวันนั้นเพียงอย่างเดียว พนักงานสอบสวนระบุว่า ซิราจซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมีส่วนสั่งการให้ผู้สนับสนุนกดดันนุสรัตให้ถอนคดี และหากไม่ยอมให้ลงมือฆ่า ก่อนจัดฉากให้เหมือนการฆ่าตัวตาย
ผู้เกี่ยวข้องที่ถูกดำเนินคดีมีทั้งครูใหญ่ บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น
คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล Women and Children Repression Prevention Tribunal ในเมืองเฟนี ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ให้จำเลยทั้ง 16 คนรับโทษประหารชีวิต การตัดสินเกิดขึ้นประมาณ 6 เดือนหลังนุสรัตเสียชีวิต และเป็นคดีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในบังกลาเทศ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการยังไม่สิ้นสุดที่คำตัดสินนั้น…
ศาลสูงบังกลาเทศพิจารณาคำรับรองโทษประหารชีวิตควบคู่กับการอุทธรณ์ของจำเลย ก่อนมีคำพิพากษาในเดือนสิงหาคม 2569 ว่า หลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอสำหรับโทษประหารชีวิตซิราจและชาฮาดัต แต่ไม่เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยทั้ง 16 คนในระดับเดียวกัน
ศาลจึงยืนโทษประหารชีวิต 2 คน ลดโทษจำเลย 4 คนเหลือจำคุกตลอดชีวิต และยกฟ้องอีก 10 คน พร้อมวิจารณ์การพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ไม่ได้แยกน้ำหนักพยานหลักฐานและบทบาทของจำเลยแต่ละคนอย่างเพียงพอ
ครอบครัวของนุสรัตยอมรับคำพิพากษาล่าสุด แม้เส้นทางคดีจะเปลี่ยนไปจากคำตัดสินเมื่อ 7 ปีก่อน
สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือจุดเริ่มต้นของคดี นุสรัตเข้าแจ้งความเพราะกล่าวหาว่าถูกผู้มีอำนาจในสถานศึกษาล่วงละเมิด เมื่อเธอไม่ยอมถอนเรื่อง กลับต้องเผชิญทั้งการเปิดเผยคลิปขณะให้ปากคำ
การกดดันจากผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวหา และท้ายที่สุดคือแผนฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เธอเดินทางไปเพื่อเข้าสอบ
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- The Daily Star: Nusrat murder, High Court confirms two death sentences
- Bangladesh Sangbad Sangstha: High Court verdict in Nusrat murder case
- The Guardian: Sixteen sentenced to death over murder of Nusrat Jahan Rafi
- The Independent: Nusrat Jahan Rafi death and sexual assault case
- Dhaka Tribune: Former police chief jailed over recording Nusrat
ภาพจาก : NEW YORK POST
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