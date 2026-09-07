Godd Dam เจ้าของเว็บแฉโกงทุจริตกลับมาแล้ว ยันยังมีชีวิตอยู่ ไม่ได้ถูกอุ้ม เดินหน้าแฉต่อ
Godd Dam เจ้าของเว็บแฉโกงทุจริตกลับมาแล้ว ยันยังมีชีวิตอยู่ ตอบชาวเน็ตไม่ได้หายไปไหน ไม่ได้ถูกอุ้ม เดินหน้าแฉต่อ
จากกรณีที่เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลผู้เข้าสอบท้องถิ่นที่พบการแก้ไขคะแนนกลับมาออนไลน์อีกครั้งในชื่อ Karemairodnare หรือ แกไม่รอดแน่ หลังเว็บไซต์เดิม ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 และบัญชี Godd Dam ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2569 ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีเว็บไซต์ใหม่เกิดขึ้นมานั้น
ล่าสุดบัญชี Godd Dam ได้ลิงค์ไปยังบัญชีใหม่ชื่อ God Damm โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “สำนักข่าวที่ลงข่าวตอนผมหายไป ทำไมไม่นำเสนอตอนที่ผมอยู่ล่ะครับ คุณอยากให้คนไทยเสพดราม่าหรอ กับเรื่องแบบนี้ พาดหัวข่าวอย่างกับผมตาย/โดนอำนาจมืด คุณกล้าเป็นไหมครับ สื่อที่เผยแพร่เล่นข่าวพวกนี้ตอนผมอยู่ สักแต่เอาจะยอดเอนเกจ อย่าหาทำ” ก่อนที่จะตอบชาวเน็ตว่า “ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ”
ก่อนหน้านี้ทางบัญชีโพสต์ข้อความระบุว่า “ผมขอเปิดเผยคะแนนที่ถูกแก้ไข ภาค ก / ภาค ข ของการสอบท้องถิ่นปี 68 | รายชื่อปี 64 ด้วยชื่อ website ”ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์“ พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อ ผู้สอบท้องถิ่นปี 64 ให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจสอบ พร้อมๆกันครับ จะมีระบุ จำนวนคะแนน ภาค ก / ภาค ข ก่อนแก้ไข ในจำนวน 5,920 รายชื่อ โดยคนที่มีการแก้ไขสูงสุด ภาค ก / ภาค ข สูงสุดรวมกัน คือ +160 คะแนน
หากใครสนใจแจ้งข่าวสารกับ สามารถกดในช่องแจ้งปัญหาได้ หรือ กดปุ่มแจ้งปัญหาที่รายชื่อได้เลยครับ
-หน้าหลัก สามารถเลื่อนดู พร้อมกด โหลด CSV / PDF ได้เลยครับ มีจะคะแนน ก่อนและหลังแก้ ทั้งภาค ก/ข แล้วให้ชมโดยผมจะเรียงจะผู้ที่คะแนนมากที่สุด พร้อมกับปุ่มกดไปดูรายชื่อ ปี 64
-หน้าจังหวัด ผมก็จะแสดงทั้งส่วน รายชื่อของจังหวัดนั้น และ จังหวัดที่ได้รับการบรรจุที่ยืนยันแล้วก่อนถูกลบชื่อออกภายหลังครับ
-หน้าวิเคราะห์
ผมยกใหม่ทั้งหมด เป็นแสดงยอดคะแนน สูงสุด ทั้งระดับรายชื่อ / คะแนน / ค่าเฉลี่ย Top 10 จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุด จำนวนเยอะที่สุด และ รายชื่อ 3,966 ในรอบแรกที่มีการบรรจุลงไป และยอดรวม ตำแหน่ง / แผนกทั้งหมด เรียบร้อย
ผมขอขอบคุณทุกความสนใจ ทั้งสื่อ และ ชาวประชาชนที่รู้สึกไม่ยุติธรรมการกับทุจริตสอบระดับ ประเทศครั้งนี้
ผมยังมีชีวิตอยู่นะครับ การที่ผมปิด หรือ อะไรไป ไม่ได้แปลว่าผมจะตาย โดนอุ้ม หรือในสิ่งที่พวกคุณเพ้อฝันไปไกล”
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