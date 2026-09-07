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แฉเที่ยวเกาหลีร้องเรียนพุ่ง ที่พักเทงาน ช้อปปิ้งฟันเละ ตม.เข้มกับคนไทย แต่ปล่อยเละในประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 20:01 น.
แฉเที่ยวเกาหลีร้องเรียนพุ่ง ที่พักเทงาน ช้อปปิ้งฟันเละ ตม.เข้มกับคนไทย แต่ปล่อยเละในประเทศ

หวานแค่ในซีรีส์? เที่ยวเกาหลี ร้องเรียนพุ่ง 1,753 เคส 7 เดือนแรกปี 2026 มากกว่าทั้งปี 2025 ค่าปรับสูง ราคาไม่ตรง แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์และขับรถหวาดเสียว

สำหรับนักท่องเที่ยวไทย เกาหลีใต้ช่วงหลังไม่ได้มีแค่เรื่องด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกจับตาว่าเข้มงวดเท่านั้น เพราะเมื่อผ่านเข้าไปเที่ยวแล้ว ปัญหาเรื่องที่พัก การช้อปปิ้ง และการเดินทางภายในประเทศก็มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี หรือ Korea Tourism Organization (KTO) ระบุว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2026 มีเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวแล้ว 1,753 เรื่อง มากกว่าทั้งปี 2025 ซึ่งอยู่ที่ 1,744 เรื่อง ทั้งที่ปีนี้ยังเหลืออีก 5 เดือน ถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2018

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เรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือที่พักทั่วไป 500 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นกรณีผู้ประกอบการยกเลิกห้องพักฝ่ายเดียว หรือเรียกค่าปรับเมื่อยกเลิกการจองสูงเกินไป ตามด้วยปัญหาช้อปปิ้ง 376 เรื่อง ทั้งเรื่องบริการและข้อพิพาทด้านราคา

สนามบินและสายการบินมีข้อร้องเรียน 186 เรื่อง ขณะที่แท็กซี่อยู่ที่ 182 เรื่อง ปัญหาที่พบมีทั้งคนขับไม่ยอมใช้มิเตอร์และขับรถหวาดเสียว ส่วนโรงแรมถูกแยกออกมาอีก 146 เรื่อง ครอบคลุมการยกเลิกการจอง ความสะอาด และการให้บริการ

เมื่อดูตามพื้นที่ กรุงโซลยังครองอันดับหนึ่งที่ 665 เรื่อง แต่ปูซานตามมาติด ๆ ที่ 594 เรื่อง เพิ่มขึ้นจาก 239 เรื่องในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเกือบ 2.5 เท่า ส่วนอินชอนมี 176 เรื่อง และเกาะเชจู 155 เรื่อง

ตัวเลขของปูซานเพิ่มขึ้นในช่วงที่เมืองมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปจำนวนมาก โดยเดือนมิถุนายนมีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของ BTS ซึ่งดึงผู้เดินทางเข้าปูซานประมาณ 110,000 คน ทำให้ความต้องการที่พัก การเดินทาง และบริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน

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หากแยกตามสัญชาติ นักท่องเที่ยวจีนร้องเรียนมากที่สุด 680 เรื่อง ตามด้วยชาวเกาหลีใต้ 276 เรื่อง ญี่ปุ่น 263 เรื่อง ไต้หวัน 182 เรื่อง และฮ่องกง 87 เรื่อง ผู้ร้องเรียนชาวต่างชาติรวมกันคิดเป็น 84.3% ของทั้งหมด ส่วนข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ได้แยกตัวเลขของนักท่องเที่ยวไทย

จำนวนร้องเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวหลังโควิด จาก 288 เรื่องในปี 2022 เพิ่มเป็น 902 เรื่องในปี 2023 และ 1,543 เรื่องในปี 2024 ก่อนแตะ 1,744 เรื่องในปี 2025 ปีนี้เพียง 7 เดือนแรกก็แซงสถิติทั้งปีก่อนไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขร้องเรียนที่สูงขึ้นต้องดูควบคู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วย ช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เกาหลีใต้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 10 ล้านคน จึงยังสรุปจากจำนวนร้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ว่าคุณภาพบริการโดยรวมของเกาหลีใต้แย่ลง

สำหรับคนไทยที่เจอปัญหาหลังเดินทางเข้าเกาหลีแล้ว ยังมีช่องทางขอความช่วยเหลือจาก KTO ผ่าน 1330 Korea Travel Helpline & Complaint Center โทร 1330 เมื่ออยู่ในเกาหลี หรือ +82-2-1330 จากต่างประเทศ บริการรองรับภาษาไทย และสามารถช่วยให้ข้อมูลท่องเที่ยว รวมถึงประสานข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 20:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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