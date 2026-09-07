“ศิริกัญญา” ยอมรับเป็นบทเรียนที่ผิดพลาด “พรรคประชาชน” โหวต “อนุทิน” เป็นนายก
ศิริกัญญา ยอมรับเป็นบทเรียนที่ผิดพลาด “พรรคประชาชน” โหวต “อนุทิน” เป็นนายก ลั่นจะไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรก็ตาม
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึง MOA ระหว่างพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย เป็นความผิดของพรรคประชาชนนั้น
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า 2 คนยลตามช่อง ตนไม่อยากตอบโต้ คงจะเป็นปิงปองมากกว่าสาระ จริงๆครบรอบ 1 ปีได้ผ่านไปแล้ว ก็ให้ผ่านเลยไป ตนคิดว่าเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายได้จดจำ ไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไร แต่เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้น และไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เมื่อถามว่ามีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ลืมไปแล้ว คือลืมไปแล้วว่าเป็นวันที่ 5 ก.ย. แต่ที่จำได้แม่นคือ บทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีก เพราะในวันนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจำได้หรือไม่ว่าเป็นวันครบรอบ 1 ปี
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