การเงินเศรษฐกิจ

ก.พ. แจง ไม่ได้งดเลื่อนขั้นข้าราชการ ชะลอแค่ตั้งตำแหน่งใหม่ ปี 2570

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:56 น.
รัฐบาลสั่งเบรก เลื่อนขั้นข้าราชการ ปี 2570 จ่อยุบตำแหน่งว่างคุมงบคน

ก.พ. ร่อนหนังสือชี้แจง สั่งชะลอเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ทุกส่วนราชการ เตรียมยุบตำแหน่งว่าง พร้อมดึง AI ช่วยทำงานแก้ปัญหางบประมาณบานปลาย

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ. ส่งหนังสือเวียนถึงทุกกระทรวง กรม จังหวัด เรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ

การปรับนโยบายเกิดขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีประเมินว่างบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรของรัฐมีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินพัฒนาประเทศด้านอื่น จึงต้องลดค่าใช้จ่ายประจำลง ปรับลดงานที่ซ้ำซ้อน นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยทำงานแทน

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มาตรการสำคัญในปีงบประมาณ 2570 คือการสั่งให้ทุกส่วนราชการชะลอการกำหนดตำแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นระดับสูงทุกกรณี ทั้งตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ รวมถึงตำแหน่งอำนวยการและตำแหน่งบริหารระดับต้นถึงระดับสูง

นอกจากชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูง หน่วยงานต่าง ๆ ต้องส่งข้อมูลตำแหน่งว่างเพื่อเตรียมยุบเลิกตามมติคณะรัฐมนตรี โดยต้องทำบัญชีเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบภายในเดือนธันวาคม 2569

รัฐบาลยังเปิดข้อยกเว้นให้สายงานจำเป็นบางกลุ่มปรับตำแหน่งขึ้นได้ เพื่อไม่ให้กระทบงานบริการประชาชน กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นได้แก่ ตำแหน่งในสายงานแพทย์ แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ นายสัตวแพทย์ เภสัชกร รวมถึงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักกฎหมายกฤษฎีกา

รัฐบาลสั่งเบรก เลื่อนขั้นข้าราชการ ปี 2570 จ่อยุบตำแหน่งว่างคุมงบคน รัฐบาลสั่งเบรก เลื่อนขั้นข้าราชการ ปี 2570 จ่อยุบตำแหน่งว่างคุมงบคน

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ก.พ. แจงไม่ได้เบรกเลื่อนระดับข้าราชการ ชะลอเฉพาะตั้งตำแหน่งระดับสูงใหม่

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2569 หลังเกิดความเข้าใจว่ามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารกำลังคนภาครัฐ อาจทำให้ข้าราชการไม่สามารถเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูงในปีงบประมาณ 2570 ได้

สำนักงาน ก.พ. ยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการ “ชะลอการกำหนดตำแหน่ง” ไม่ใช่ “ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ” จึงไม่ได้จำกัดสิทธิหรือปิดกั้นความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการ

ชะลอสร้างตำแหน่งใหม่ ไม่ได้ห้ามแต่งตั้งคน

มาตรการของรัฐบาลมุ่งไปที่กรณีส่วนราชการต้องการสร้างตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่ หรือยกระดับกรอบตำแหน่งเดิม เช่น เปลี่ยนตำแหน่งระดับชำนาญการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงและภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น

ส่วนการเลื่อนหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่ส่วนราชการมีอยู่แล้ว ยังคงทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.พ. รวมถึงกรณีมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งบุคคลได้

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ตัวอย่างเช่น หากส่วนราชการมีกรอบตำแหน่ง “นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ” อยู่แล้วและตำแหน่งดังกล่าวว่าง หน่วยงานยังสามารถคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งได้ตามปกติ การดำเนินการลักษณะนี้ไม่ถือว่าถูกชะลอ เพราะไม่ได้สร้างตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่

สำนักงาน ก.พ. อธิบายว่า มาตรการมีเป้าหมายควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูง ระหว่างที่ภาครัฐกำลังทบทวนภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน และจำนวนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านงบประมาณ

แนวทางของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ หรือ คปร. กำหนดให้ชะลอการสร้างและยกระดับกรอบตำแหน่งไว้ก่อนในปีงบประมาณ 2570 จากนั้นสำนักงาน ก.พ. จะติดตามและประเมินผล เพื่อใช้พิจารณาแนวทางบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะต่อไป

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Meta Description: สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงมาตรการปีงบประมาณ 2570 ไม่ได้ห้ามเลื่อนระดับข้าราชการ แต่ชะลอเฉพาะการสร้างหรือยกระดับกรอบตำแหน่งระดับสูงใหม่

Focus Keyphrase: ชะลอกำหนดตำแหน่งระดับสูง

Keyphrase Synonyms: เลื่อนระดับข้าราชการ 2570, ก.พ. ชะลอตำแหน่งระดับสูง, มติ ครม. กำลังคนภาครัฐ

ข้อความภาพปก: ไม่ได้งดเลื่อนระดับ

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English Headline: OCSC says high-level position freeze does not block civil servant promotions

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ (ห้ามเผยแพร่)

  • ควรใช้คำว่า “เลื่อนระดับ” ตามหนังสือชี้แจง ไม่ใช่ “เลื่อนขั้น” เพราะคำว่าเลื่อนขั้นอาจทำให้เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือน
  • ข่าวเดิมที่เขียนว่า “รัฐบาลสั่งเบรกเลื่อนขั้นข้าราชการระดับสูงปี 2570” คลาดเคลื่อนจากคำชี้แจงล่าสุด จึงควรแก้พาดหัวและเนื้อหา
  • มาตรการชะลอกำหนดตำแหน่งระดับสูงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมติ ครม. วันที่ 11 สิงหาคม 2569 ส่วนมาตรการตรึงอัตรากำลังและยุบตำแหน่งบางประเภทเป็นคนละส่วนของมติ ไม่ควรนำมารวมจนผู้อ่านเข้าใจว่าเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ทั้งหมด
  • ตัวอย่างตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษมาจากเอกสารชี้แจงของสำนักงาน ก.พ. โดยตรง

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