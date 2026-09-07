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เจ้าของบ้าน สุดทน! กระบะมักง่าย จอดแช่หน้าบ้านหลายวัน เจอสั่งสอนจนต้องขอโทษ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 11:20 น.
เจ้าของบ้าน สุดทน! กระบะมักง่าย จอดแช่หน้าบ้านหลายวัน เจอสั่งสอนสุดท้ายต้องขอโทษ

เจ้าของบ้าน สุดทน! กระบะมักง่าย จอดแช่หน้าบ้านหลายวัน เอาป้ายเตือนแปะหน้ารถก็แกะทิ้ง เจอสั่งสอนยกรถปิดหน้าปิดหลัง จนต้องขอโทษ

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องจากผู้ใช้รายหนึ่งที่ได้มีการโพสต์ภาพรถกระบะคันหนึ่งหลังจอดหน้าบ้านคนอื่นเป็นเวลา 4 วัน จนเจ้าของบ้านตัดสินใจแก้เผ็ดหวังให้เจ้าของรถเกรงใจ โดยระบุว่า

“พอดีมีคนมาจอดรถหน้าบ้าน สี่วันสามคืนก็ไม่รู้รถใคร ไม่รู้มีอะไรข้างใน ไม่รู้ผ่านการกระทำอะไรที่ผิด กฏหมายหรือเปล่า ?? ติดฟิลม์เข้มมองอะไรไม่เห็นถ้ามีศพข้างในคงเน่าและกลิ่นคลุ้ง รู้แต่ว่ามารยาทเขายอดเยี่ยม ใส่เบรคมือ ท้ายรถมีเชือกมัดใหญ่ ทะเบียนลพบุรี

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ติดกระดาษ เขียนอย่างสุภาพแปะที่หน้ารถ ให้นำรถไปจอดที่อื่น กระดาษถูกแกะออก ตอนเช้าตรู่ แต่ไม่ขยับรถให้ กลัวลูกน้องทนไม่ไหว เอาโฟล์คลิฟท์ ยกไปทิ้งที่ที่มันจะขับออกมาไม่ได้ จะเป็นขยะเปียกหรือแห้งก็แล้วแต่ประเภทของเจ้าของรถตามวาสนา เลยเอารถมากันไว้ให้ครับ รับรองว่าปลอดภัย อยู่ไปยาวๆ ครับ ไม่ต้องเกรงใจ

ได้ครับ อยากจอดตรงนี้ ไม่สนใจความเดือดร้อนของใคร ๆ ก็เลยจัดให้ ก็อยู่ด้วยกันสักสองสามเดือนยาว ๆ ครับ ไม่เป็นไร ดูแลให้รับรองไม่มีรอยขีดข่วนลดโลกร้อนไม่ต้องออกไปปล่อยควันดำที่ไหน รักษ์โลกไปด้วยกัน ช่วยกันดูแล คนละไม้ คนละมือ

พี่คงเริ่มรู้จักคำว่าเกรงใจ รีบมาแสดงตนไม่อยากให้ผมลำบากมาดูแลรถให้พร้อมยกข้ออ้าง 100+ ข้อ สนทนากับลูกน้องผม และข้อที่พอฟังได้ คือ จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว ตอนแรกก็บอกไปว่า จอดมาหลายวันแล้วจอดอีก สักสองเดือนก้อไม่เป็นไร ก็ไปรักษาโรคต่อมเกรงใจชำรุดก่อน ให้หายขาดแล้วค่อยมาขยับรถก็ได้ ค่อย ๆ รักษา ชำรุดจนเป็นสันดานแล้วต้องใช้เวลาอันนี้เข้าใจ

เอาหลักฐานแสดงตนว่าเป็นเจ้าของรถมาดูหน่อย กลัวเป็นพวกมั่วนิ่ม.. มาตู่เอารถที่เจ้าของเขาอุตสาห์วางใจจอดให้ผมดูแลมาหลายวัน เออใช่ตัวจริงแฮะ สุดท้ายเป็นญาติของคนมาเช่าบ้าน ที่บริเวณใกล้เคียง เอามาจอดแบบ ดุดัน แนวกระบะซิ่งก็เลยให้ไป คุยกับประธานนิติหมู่บ้านพร้อมๆ คนที่เช่าบ้านเป็นการเป็นงานนิดนึง

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จนเป็นที่ลำบากตนพอสมควรจึงให้คนขยับรถผมที่เผอิญ เผลอใส่เบรคมือ เหมือนกันให้ ปอลิง คราวหน้ามาใหม่นะครับจะเตรียมเครื่องมือที่ดีกว่านี้รอบริการรับรองว่า ทุกระดับประทับใจ เห็นว่ารุ่นนี้ ประเทศเพื่อนบ้านชอบซะด้วย”

จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “ชอบเพื่อนบ้านแบบนี้ แก้ปัญหาแบบคนมีสติและสตางค์ เลิศ เลิศ เลิศ” , “ชอบความแค้นแบบ เจ้าของบ้านมาก ละมุนระดับ อัลตร้าสมูท” , “อ่านครบทุกบรรทัดเลยค่ะชอบเจ้าของบ้านค่ะ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 11:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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