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เจนนี่ แค้นมาก พี่เลี้ยงซุกเงินเพียบ ทนมา 3 ปีหวังให้ปรับตัว ใจสลายรักเหมือนครอบครัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 11:19 น.
เจนนี่ รัชนก จับได้พี่เลี้ยงคนสนิทขโมยเงิน

เจนนี่ รัชนก จับได้พี่เลี้ยงซุกเงินเพียบ อยู่อยู่มานาน 3 ปี หลับหูหลับตาตลอดหวังจะปรับตัว ยอมรับใจสลายเพราะรักเหมือนคนในครอบครัว ตัดสินใจให้อภัย-ไม่แจ้งความเอาผิด

ทำเอาคุณแม่คนเก่งอย่าง เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ ถึงกับสติหลุดและใจสลาย เมื่อจับได้คาหนังคาเขาว่าพี่เลี้ยงคนสนิทของน้องยูจิน แอบขโมยเงินซ่อนไว้ในปี๊บสังกะสี โดยพบเงินจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ภายใน พร้อมแคปชั่นระบายความเดือดดาลว่า “จิตใจทำด้วยอะไรวะ สั่นไปหมด แx่ง”

ในคลิปคุณแม่ลูกสองพูดด้วยความผิดหวังว่า เงินที่หายไปถูกเอามาแอบไว้ในนี้ และไม่รู้ว่ายังมีอีกเท่าไหร่ที่เธอไม่รู้ เพราะพี่เลี้ยงคนนี้เพิ่งลากลับบ้านไป แสดงว่าทุกครั้งที่กลับบ้านคือเอาไปเก็บทุกครั้ง พร้อมลั่นประโยคเจ็บปวดว่า “รักมากแค้นมาก… นี่คือไม่ถึงเดือน แล้ว 3 ปีที่อยู่ด้วยกัน ไม่ต้องสืบ ถ้ารวมเมื่อวานก็เพิ่มอีก 3 พัน คนเราถ้าอยู่ไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่ต้องอยู่แล้ว”

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เจนนี่ รัชนก จับได้พี่เลี้ยลูกสาวขโมยเงิน
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ

จากนั้น เจนนี่โพสต์ภาพคู่กับพี่เลี้ยงขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ พร้อมข้อความสุดสะเทือนใจว่า “ฉันรักคุณเหมือนคนในครอบครัว ตอนนี้ฉันกำลังแตกสลาย”

เจนนี่และพี่เลี้ยง
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ

ล่าสุด เธอร่ายยาวเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ยอมรับว่าโกรธ แค้น และสติหลุดหลายรอบจนนอนไม่หลับ แต่เมื่อตั้งสติได้ สิ่งที่เธออยากทำมากที่สุดในตอนนี้คือ “การให้อภัย” พร้อมฝากข้อความถึงอดีตพี่เลี้ยงคนสนิทว่า

“เป็นอีกหนึ่งคืนที่ใจเป็นทุกข์จนนอนไม่หลับ ทั้งที่ชีวิตก็ผ่านมรสุมมาเยอะมาก วันนี้ยอมรับว่าโกรธมาก แค้นมาก สติหลุดหลายรอบ ที่ได้เห็นความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพี่เลี้ยงของยูจิน แต่ตอนนี้มีสติแล้ว และได้คิดไตร่ตรองถึงความต้องการที่แท้จริงแล้วว่า การให้อภัย คงเป็นสิ่งที่ใจอยากทำมากที่สุดในตอนนี้ ถ้าซูมาอ่านโพสต์นี้พร้อมกับทุกคน พี่อยากบอกซูว่า

“พี่จะไม่เอาเรื่องซูนะ เพราะพี่ถือว่าที่ผ่านมาซูดูแลลูกซึ่งเป็นหัวใจของพี่ดีมาก ๆ ขอบคุณที่ครั้งนึงเคยรับฟังและปลอบใจตอนพี่ร้องไห้ ขอบคุณที่ครั้งนึงนั่งรอพี่จนดึกดื่นเพราะรู้ว่าพี่กลัวผี ขอบคุณที่ชอบต้มมาม่าให้พี่ตอนดึก ซูเป็นคนแรกที่พี่ชอบพูดเรื่องตลกให้ฟังเสมอ พี่ไม่รู้ว่าการทำความผิดเรื่องเงินของซูในทุกๆครั้งซูคิดอะไรอยู่ แต่พี่ไม่สามารถให้โอกาสกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับพี่ได้แล้วจริง ๆ

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ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พี่หลับหูหลับตา เพราะพี่อยากมีซูอยู่ในชีวิตของพี่ไปตลอดเรื่อย ๆ และคิดว่าการที่พี่ดีกับซู ซูจะต้องดีขีขึ้นแน่นอน ซูจำได้มั้ยเมื่อสองวันที่แล้วพี่คุยกับซูว่า ต่อให้ยูจินโตแล้วพี่ซูก็อยู่ดูแลพวกเราตลอดไปเลยนะ แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันทุกปีเลย พี่ไม่เสียดายเงินทองที่ซูเอาไปเลยนะ แต่พี่เสียดายในความเก่งของซู เสียดายในตัวซูมาก ๆ ที่ซูเลือกทำแบบนี้กับพี่ แต่ไม่เป็นไรนะ

เมื่อวานที่พี่เลือกให้คนอื่นไปพูดแทนเพราะพี่กลัวพี่ร้องไห้และทำใจไม่ได้ แต่หลังจากนี้พี่จะเข้มแข็ง และเอาเรื่องราวของซูทั้งหมดมาเป็นอีกบทเรียนในชีวิตว่าจริง ๆ แล้ว การที่เรารักใครสักคนด้วยความจริงใจ ไม่ได้แปลว่าเค้าจะรักและจริงใจกับเรากลับมา และพี่จะระวังตัวให้มากกว่าเดิม รวมถึงไม่เชื่อใจใครง่าย ๆ อีกแล้ว

หลังจากนี้พี่ขออย่าให้ซูไปทำแบบกับใครอีก เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วมันมีเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วย โชคดีนะซู พี่จะรักและคิดถึงเพื่อนคนสนิทของพี่ที่ชื่อ ซู ตลอดไป”

เจนนี่ รัชนก จับได้พี่เลี้ยลูกสาวขโมยเงิน-2
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 11:19 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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