“ทรัมป์” เอาอีกโพสต์ภาพลงโซเชียล เปลี่ยนชื่อรัฐ “นิวเม็กซิโก” เป็น “นิวอเมริกา”
โดนัลด์ ทรัมป์ เอาอีกโพสต์ภาพลงโซเชียล เปลี่ยนชื่อรัฐ “นิวเม็กซิโก” เป็น “นิวอเมริกา” หลังจากที่ก่อนหน้านี้เสนอเปลี่ยนชื่อสถานที่รัวๆ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีโพสต์ข้อความลงทรูธโซเชียลซึ่งเป็นภาพของแผนที่รัฐนิวเม็กซิโก เปลี่ยนชื่อเป็นรัฐนิวอเมริกา ซึ่งเป็นอีกครั้งที่นายทรัมป์แสดงเจตนาเปลี่ยนชื่อสถานที่
โดยในช่วงที่ผ่านมานายทรัมป์ได้ออกมาเสนอแนะว่าให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซ เป็นชื่อช่องแคบทรัมป์ โดยอ้างว่าปัจจุบันช่องแคบดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ
หรือกรณีที่ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศเซ็นลงนามเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ เป็นทะเลสาบอเมริกาแทน ภายหลังจากที่การเจรจาทางการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯล่ม หรือที่เขาก็เคยประกาศเป็นชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกามาแล้ว
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