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เปิดประวัติ “โอ๊ต เฉลิมพล” หลังมีภาพคู่ “เพลง ชนม์ทิดา” ดีกรีนักข่าวไทยผู้เข้าชิง New York Emmy

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:50 น.
ประวัติ โอ๊ต เฉลิมพล หลังมีภาพคู่ เพลง ชนม์ทิดา

ทำความรู้จัก ประวัติ โอ๊ต เฉลิมพล ฤทธิชัย ผู้สื่อข่าวไทยมากประสบการณ์ในนิวยอร์ก หลังโพสต์ภาพคู่ เพลง ชนม์ทิดา พร้อมแท็กบัญชีและหัวใจ จนหลายคนจับตาความสัมพันธ์ แต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ยืนยันสถานะ

กลายเป็นภาพที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อ “โอ๊ต” เฉลิมพล ฤทธิชัย ผู้สื่อข่าวและโปรดิวเซอร์ชาวไทย โพสต์ภาพใกล้ชิดกับ “เพลง” ชนม์ทิดา อัศวเหม ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแท็กบัญชีของฝ่ายหญิงและใส่สติกเกอร์รูปหัวใจ

ภาพดังกล่าวทำให้เพื่อนและผู้ติดตามเข้าไปแสดงความคิดเห็น แซว ร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมาก จนหลายคนตั้งคำถามว่าทั้งสองกำลังเปิดตัวความสัมพันธ์ครั้งใหม่ เป็นแฟนกันหรือไม่

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อย่างไรก็ตาม โอ๊ตกับเพลงยังไม่ได้ประกาศสถานะอย่างเป็นทางการ ภาพคู่พร้อมสัญลักษณ์หัวใจจึงยังไม่สามารถใช้ยืนยันว่าทั้งสองกำลังคบหากันในฐานะคนรักได้

โอ๊ต เฉลิมพล และ เพลง ชนม์ทิดา
ภาพจาก Instagram : oatesritthichai

ประวัติ โอ๊ต เฉลิมพล ฤทธิชัย

โอ๊ต เฉลิมพล เป็นนักข่าวและผู้ผลิตสื่อชาวไทยที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อสารมวลชนของสหรัฐอเมริกามาหลายทศวรรษ เคยทำงานทั้งหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ วิทยุ และโทรทัศน์ ก่อนทำงานในฐานะผู้สื่อข่าวมัลติมีเดียอิสระ ครอบคลุมประเด็นการเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง และแฟชั่น

เขาเป็นลูกชายคนที่ 2 ของชัชชัยและวิมล ฤทธิชัย เติบโตมาในครอบครัวที่คุ้นเคยกับแวดวงสิ่งพิมพ์ เนื่องจากญาติทำสำนักพิมพ์ ส.วรรณสาร และผลิตหนังสือเพลง

ช่วงเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โอ๊ตสอบได้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและเดินทางไปศึกษาที่รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ก่อนกลับไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ ที่ University of Texas at Austin และสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยม

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หลังเรียนจบ เขามุ่งหน้าไปทำงานที่นครนิวยอร์ก โดยเริ่มจากตำแหน่งผู้ช่วยกองบรรณาธิการของ Show Business Weekly หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กที่นำเสนอข่าววงการบรอดเวย์ งานช่วงแรกมีหน้าที่ตรวจสอบรอบการแสดงและความเคลื่อนไหวของนักแสดง พร้อมรับค่าจ้างประมาณชั่วโมงละ 8 ดอลลาร์สหรัฐ

จากงานเบื้องหลังชิ้นเล็ก โอ๊ตค่อย ๆ สั่งสมประสบการณ์จนสามารถทำงานได้ครบทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ที่ Show Business Weekly เว็บไซต์ข่าวท้องถิ่น Gotham Gazette สถานีวิทยุ WNYC ไปจนถึงสถานีโทรทัศน์ WPIX หรือ PIX11 ในนิวยอร์ก

โอ๊ต เฉลิมพล
ภาพจาก Instagram : oatesritthichai

เข้าชิง New York Emmy Awards สองปีติดต่อกัน

ผลงานของโอ๊ตเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล New York Emmy Awards สองปีติดต่อกันในฐานะทีมผู้ผลิตสื่อดิจิทัลของ WPIX

ปี 2555 เขามีชื่อเข้าชิงจากผลงาน “PIX 11’s Video Valentine” ในตำแหน่ง Interactive Producer ต่อมาในปี 2556 ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งจากผลงาน “PIX11 @sk Our Guests” ในตำแหน่ง Producer โดยทั้งสองผลงานอยู่ในหมวด Interactivity

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รายชื่อของเขาปรากฏในเอกสารประกาศผู้เข้าชิงของ National Academy of Television Arts & Sciences สาขานิวยอร์ก ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษ Chaleampon Oates Ritthichai

ตลอดเส้นทางคนข่าว โอ๊ตมีโอกาสสัมภาษณ์นักแสดงและคนดังระดับโลกจำนวนมาก เช่น อดัม เลอวีน, ฮิวจ์ แจ็คแมน, มาร์ก วอห์ลเบิร์ก, วิน ดีเซล, อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์, โซเฟีย ลอเรน, จูเลียนน์ มัวร์, ไคลี มิโนก และวีรา แวง

เขายังเคยทำข่าวจากพรมแดงและกิจกรรมสำคัญในนิวยอร์ก ไม่ว่าจะเป็น Met Gala, Tony Awards, Tribeca Film Festival, New York Fashion Week รวมถึง Clinton Global Initiative ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำจากภาครัฐ ธุรกิจ และองค์กรเพื่อสังคมจากหลายประเทศ

ปี 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังระบุชื่อโอ๊ตในฐานะผู้สื่อข่าวผู้เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy และผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมเผยแพร่แฟชั่นไทยระหว่างงาน New York Fashion Week

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นอกเหนือจากการรายงานข่าว เขาเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทั้ง Columbia University, New York University และ Montclair State University รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปัจจุบัน โปรไฟล์วิชาชีพของโอ๊ตระบุว่าเป็นผู้สื่อข่าวมัลติมีเดียอิสระ ทำงานครอบคลุมนิวยอร์ก กรุงเทพฯ และพื้นที่อื่น โดยเน้นข่าวการเมือง ศิลปะ และวัฒนธรรม

โอ๊ต เฉลิมพล
ภาพจาก Instagram : oatesritthichai

โอ๊ตรู้จักครอบครัวเพลงมานานแล้ว

ความสนิทสนมระหว่างโอ๊ตกับครอบครัวอัศวเหมไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้เคยมีภาพของเขากับ “ตู่” นันทิดา แก้วบัวสาย แม่ของเพลง จนถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความสัมพันธ์มาแล้วเมื่อปี 2556

ครั้งนั้นมีการชี้แจงว่าโอ๊ตสนิทกับตู่และครอบครัวมานาน อีกทั้งเคยช่วยดูแลเพลงระหว่างที่เธอเดินทางไปศึกษาต่อในนครนิวยอร์ก จึงมีความคุ้นเคยกันมาก่อนหน้าเหตุการณ์ล่าสุด

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สำหรับเพลง ชนม์ทิดา เคยเปิดเผยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับ “เป๊ก” เศรณี ชาญวีรกูล หลังคบหากันประมาณ 7 ปี โดยขณะนั้นเธอขอใช้เวลาเยียวยาความรู้สึกและกลับมาดูแลตัวเอง

ภาพคู่กับโอ๊ตครั้งล่าสุดจึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษ แต่ด้วยความผูกพันที่มีต่อครอบครัวมาอย่างยาวนาน สถานะของทั้งสองยังต้องรอคำยืนยันจากเจ้าตัว ไม่ควรสรุปจากภาพถ่ายและสัญลักษณ์หัวใจเพียงอย่างเดียว

โอ๊ต เฉลิมพล และ เพลง ชนม์ทิดา-3
ภาพจาก Instagram : oatesritthichai
โอ๊ต เฉลิมพล และ เพลง ชนม์ทิดา-2
ภาพจาก Instagram : oatesritthichai

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:50 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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