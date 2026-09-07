คนไทยบินอินโดฯ เช็กด่วน เถ้าภูเขาไฟอานักกรากะ ปิด 8 สนามบิน จาการ์ตายืดถึง 6 โมงเย็น
เตือนคนไทยตรวจสถานะตั๋วก่อนเดินทาง เถ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวถล่มน่านฟ้าอินโดนีเซีย กระทบผู้โดยสาร 1.7 แสนคน ล่าสุด 4 สนามบินหลักรวมจาการ์ตาขยายเวลาปิดบริการถึง 18.00 น. วันนี้
คนไทยที่มีเที่ยวบินไปอินโดนีเซียวันนี้ 7 กันยายน 2569 โดยเฉพาะเส้นทางเข้าออกกรุงจาการ์ตา ควรตรวจสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนเดินทางไปสนามบิน หลังเถ้าจากภูเขาไฟอานักกรากะตัวกระจายเข้าสู่น่านฟ้าหลายพื้นที่ จนอินโดนีเซียต้องปิดสนามบิน 8 แห่ง กระทบเที่ยวบิน 1,558 เที่ยว และผู้โดยสารราว 170,000 คน
กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่า สนามบินที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย
- สนามบินซูการ์โน ฮัตตา
- สนามบินฮาลิม เปอร์ดานากุสุมา ที่ให้บริการกรุงจาการ์ตา
- สนามบินราดิน อินเตน II ในลัมปุง
- สนามบินฮูเซน ซาสตราเนการาในบันดุง
- สนามบินบูดิอาร์โต คูรุก
- สนามบินปอนดก กาเบ
- สนามบินเตาฟิก กีมาส
- สนามบินอาตุง บุงซู
จากเดิมทางการขยายเวลาปิดทั้ง 8 แห่งถึงเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน แต่สถานการณ์เถ้าภูเขาไฟยังไม่คลี่คลาย ล่าสุด InJourney Airports ขยายเวลาปิด 4 สนามบินหลัก ได้แก่
- ซูการ์โน ฮัตตา (CGK)
- ฮาลิม เปอร์ดานากุสุมา (HLP)
- ราดิน อินเตน II (TKG)
- ฮูเซน ซาสตราเนการา (BDO)
ถึงเวลา 18.00 น. ตามเวลาอินโดนีเซียตะวันตก ซึ่งตรงกับเวลาไทย
จุดที่กระทบหนักที่สุดคือสนามบินนานาชาติซูการ์โน ฮัตตา ประตูการบินหลักของกรุงจาการ์ตา กระทรวงคมนาคมรายงานเมื่อเย็นวันที่ 6 กันยายนว่า สนามบินแห่งนี้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบ 963 เที่ยว แบ่งเป็นเที่ยวบินขาเข้า 453 เที่ยว และขาออก 510 เที่ยว
สายการบิน AirAsia ยืนยันว่าเที่ยวบินเข้าและออกจากจาการ์ตาหลายเที่ยวถูกยกเลิกหรือปรับตารางบิน รวมถึงบางเที่ยวบินที่เส้นทางอาจผ่านบริเวณกลุ่มเถ้าภูเขาไฟ สายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสถานะเที่ยวบินล่าสุดก่อนออกเดินทาง เนื่องจากทิศทางและความหนาแน่นของเถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่มีตั๋วไป จาการ์ตา หรือต้อง ต่อเครื่องผ่านจาการ์ตา ควรตรวจแอป เว็บไซต์ อีเมล หรือข้อความจากสายการบินก่อนออกจากที่พัก หากเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลา ให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อขอเปลี่ยนเที่ยวบินหรือใช้ทางเลือกที่สายการบินกำหนด
ส่วนผู้ที่เดินทางไป บาหลี โดยตรง สนามบินงูระห์ไรไม่ได้อยู่ในรายชื่อสนามบิน 8 แห่งที่ถูกสั่งปิดจากเหตุครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องผ่านจาการ์ตาหรือใช้เที่ยวบินภายในประเทศต่อไปยังบาหลีอาจได้รับผลกระทบจากตารางบินที่ล่าช้าหรือยกเลิกต่อเนื่องจากสนามบินต้นทาง
กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเตรียมสนามบินทางเลือก เช่น เกอร์ตาจาติ สุราบายา ยอกยาการ์ตา เซมารัง และโซโล สำหรับสายการบินที่ต้องการเปลี่ยนจุดขึ้นลง พร้อมเตรียมรถโดยสารและรถไฟสำหรับผู้โดยสารที่สายการบินย้ายไปใช้สนามบินอื่น
การปิดสนามบินมีเป้าหมายด้านความปลอดภัย เนื่องจากเถ้าภูเขาไฟประกอบด้วยอนุภาคแข็งละเอียดที่อาจสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ อุปกรณ์และกระจกของเครื่องบิน รวมถึงลดทัศนวิสัยขณะขึ้นลง ทางการจึงจะเปิดสนามบินอีกครั้งเมื่อประเมินแล้วว่าสภาพน่านฟ้าและพื้นที่สนามบินปลอดภัยสำหรับการบิน
อานักกรากะตัวตั้งอยู่ในช่องแคบซุนดาระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตรา เริ่มปะทุต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่ 4 กันยายน เถ้าภูเขาไฟถูกลมพัดเข้าสู่พื้นที่บันเตน ลัมปุง และน่านฟ้ากรุงจาการ์ตา ทางการยังคงติดตามการปะทุและการเคลื่อนตัวของกลุ่มเถ้าอย่างใกล้ชิด
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย: ปิด 8 สนามบิน กระทบ 1,558 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 170,000 คน
- กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย: ขยายเวลาปิดสนามบินจากผลกระทบอานักกรากะตัว
- AirAsia: Flights impacted by the Mount Anak Krakatau volcanic eruption
- Reuters: Eight Indonesian airports shut due to volcanic ash from Anak Krakatau
ขอบคุณภาพจาก
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) (กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรณีของประเทศอินโดนีเซีย)
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