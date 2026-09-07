เจ ชนาธิป เผยเคล็ดลับ ดูแลร่างกาย ไม่กินขนมขบเคี้ยว หวังยืดอายุค้าแข้ง
“เจ ชนาธิป” เผยเคล็ดลับดูแลร่างกาย ไม่แตะขนมขบเคี้ยว-แอลกอฮอล์ ต้องกินสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง หวังรักษาสภาพร่างกายให้นานที่สุด
“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางทีมชาติไทยและสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด วัย 33 ปี เพิ่งลงสนามในเกมเปิดฤดูกาลไทยลีก 2026-27 นัดพบปัตตานี เอฟซี พร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด หลังต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่เด็ก จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อยืดอายุการเล่นฟุตบอลอาชีพให้นานที่สุด
ด้านการฟื้นฟูร่างกาย ชนาธิปให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเลือกลงทุนดูแลตัวเองนอกสนามอย่างจริงจัง ทุกวันจะเดินทางเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตั้งแต่เช้า เพื่อใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังจ้างนักนวดบำบัดส่วนตัวเพิ่มเติม และทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บกลับมาเกิดซ้ำ
ในด้านโภชนาการ ชนาธิปเลือกรับประทานสิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกาย ควบคู่ไปกับความสุขในการรับประทานอาหาร โดยเลิกกินขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ย้ายไปค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2560 รวมถึงงดดื่มกาแฟนมและงดรับประทานอาหารรสเผ็ด พร้อมให้ความสำคัญกับวิธีการปรุงอาหารและชนิดของน้ำมันที่ใช้เป็นพิเศษ แม้จะไม่ได้ว่าจ้างพ่อครัวส่วนตัวมาดูแลเรื่องอาหารโดยเฉพาะก็ตาม
แม้จะเคร่งครัดกับการงดขนมขบเคี้ยว แต่ชนาธิปยังพูดติดตลกฝากถึงผู้สนับสนุนว่า พร้อมรับงานเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาขนมและยินดีรับประทานให้ดู พร้อมกันนี้ยังไม่ลืมโปรโมตสินค้าสปอนเซอร์ของสโมสร โดยระบุว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย
ที่มา: เดลินิวส์
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