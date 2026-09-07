บันเทิง

ดีเจแมน พูดแบบนี้ ใบเตยมีรักครั้งใหม่ “กล้าก็ลองดู” ตอนนี้ ต่างคนต่างอยู่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:17 น.
ดีเจแมน พูดแบบนี้ ถ้าใบเตยรับมีรักครั้งใหม่ "กล้าก็ลองดู" ตอนนี้ ต่างคนต่างอยู่

ดีเจแมน พัฒนพล เปิดใจหลังเห็นภาพใบเตย สุธีวัน จับมือชายปริศนา ยอมรับปัจจุบันต่างคนต่างอยู่ แต่ยังตั้งใจพาครอบครัวกลับมาให้ได้ ด้านชาวเน็ตแสดงความเห็นสองมุม

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลัง ดีเจแมน พัฒนพล พูดถึงความรักครั้งใหม่ของอดีตภรรยา ใบเตย สุธีวัน หรือ ใบเตย อาร์สยาม ภายหลังนักร้องสาวโพสต์ภาพจับมือชายปริศนาและยอมรับว่ากำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่

ก่อนหน้านี้ ใบเตยอธิบายว่า ชายในภาพไม่ใช่ดีเจแมน แต่เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเติมความอบอุ่นให้หัวใจในช่วงปลายเดือนสิงหาคม แต่ยังไม่ต้องการเปิดตัวอีกฝ่ายอย่างเป็นทางการ เพราะอยากค่อย ๆ เรียนรู้กันโดยไม่รีบร้อน

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ส่วนความสัมพันธ์กับดีเจแมน ปัจจุบันทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ยังช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกสาว พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่เชียร์ให้กลับมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกครั้ง

ล่าสุด ช่อง TikTok โคตรแมน coderuayproduction เผยคลิปขณะดีเจแมนถูกถามว่า เห็นภาพใบเตยจับมือชายปริศนาแล้วหรือยัง เจ้าตัวยอมรับว่าเห็นภาพดังกล่าว ก่อนตอบว่า

“กล้าก็ลองดู กล้าก็ลองดู แต่ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะตอนนี้เราต่างคนต่างอยู่ ไปมาหาสู่กันบ้าง อะไรจะเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้”

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ดีเจแมนกล่าวต่อว่า สิ่งที่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดยังคงเป็นเรื่องเดิมที่เคยพูดไว้ นั่นคือการพาครอบครัวกลับมาให้ได้ ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีใดก็ตาม

หลังคลิปถูกเผยแพร่ ความคิดเห็นของชาวเน็ตแบ่งออกเป็นสองด้าน ฝ่ายหนึ่งมองว่าคำพูดดังกล่าวมาจากความรู้สึกของคนที่ยังรักและต้องการรักษาครอบครัว จึงเข้ามาให้กำลังใจดีเจแมนเป็นจำนวนมาก

อีกฝ่ายตั้งคำถามถึงประโยค “กล้าก็ลองดู” ว่าฟังดูรุนแรงหรือมีลักษณะคล้ายการข่มขู่หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อใบเตยประกาศชัดว่าทั้งคู่แยกทางกันแล้ว และต้องการเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม ดีเจแมนไม่ได้พูดในคลิปว่าจะทำร้ายหรือดำเนินการใดกับชายคนดังกล่าว กระแสเรื่องการข่มขู่จึงเป็นการตีความและถกเถียงของผู้ชมจากถ้อยคำที่ปรากฏในคลิปเท่านั้น

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ขณะนี้ใบเตยยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำพูดล่าสุดของอดีตสามี และยังไม่เปิดเผยตัวตนของชายที่กำลังศึกษาดูใจ

ใบเตย อาร์สยาม เผยทิปร้องเพลงที่เยอรมนี-4
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:17 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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