บันเทิง

ก้อง สหรัถ ส่งกำลังใจ “เนเน่ รอยัล” ลุยรอบชิง AGT 2026 เชื่อคนไทยพร้อมเชียร์สุดใจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:06 น.

ก้อง สหรัถ เผยภาพร่วมเฟรม เนเน่ รอยัล พร้อมส่งแรงใจให้ร็อกเกอร์สาวไทยวัย 16 ปี ก่อนขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 หลังสร้างชื่อด้วยพลังเสียงและฝีมือกีตาร์

กลายเป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนเพลงชาวไทย เมื่อ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้องและนักแสดงชื่อดัง เดินทางไปพบและให้กำลังใจ เนเน่ รอยัล ร็อกเกอร์สาวชาวไทยวัย 16 ปี ซึ่งกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026

ก้อง สหรัถ เผยภาพคู่กับเนเน่ผ่านอินสตาแกรม @realsaharat พร้อมข้อความว่า

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“ไปให้กำลังใจ เนเน่ ครับ ดีใจที่เห็นน้องมีกำลังใจ และความพร้อมที่ดี พี่และเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยอีกหลายล้านคนจะเชียร์สุดใจ ไปให้สุดนะ เนเน่”

ในภาพทั้งสองคนยืนเคียงข้างกัน พร้อมชูมือสัญลักษณ์ร็อก ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนคลับอย่างรวดเร็ว หลายคนร่วมส่งกำลังใจให้เนเน่ ขณะที่บางส่วนอยากเห็นทั้งคู่ร่วมเล่นกีตาร์บนเวทีเดียวกันสักครั้ง

ก้อง สหรัถ ส่งกำลังใจ “เนเน่ รอยัล” ลุยรอบชิง AGT 2026 เชื่อคนไทยพร้อมเชียร์สุดใจ

ก่อนหน้านี้ ก้อง สหรัถ เคยกล่าวถึงการแสดงของเนเน่ในรอบ Quarterfinals หลังเลือกเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงโปรดของเขามาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเอง

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ก้องชื่นชมว่าการแสดงครั้งนั้นทำให้ซาบซึ้งจนน้ำตาไหล พร้อมบอกว่าภูมิใจในตัวศิลปินสาวชาวไทยคนนี้ ก่อนจะเดินทางมาให้กำลังใจด้วยตัวเองในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ เนเน่ รอยัล มีชื่อจริงว่า แพรว รัตติกานต์ อัมลอย นักร้องและมือกีตาร์จากจังหวัดภูเก็ต เป็นที่รู้จักจากการแสดงดนตรีสดและคลิปคัฟเวอร์เพลงร็อกบนโลกออนไลน์ ก่อนก้าวเข้าสู่เวที America’s Got Talent ซีซัน 21

ในรอบออดิชัน เนเน่สร้างความประทับใจด้วยเพลง Zombie ของวง The Cranberries ก่อนผ่านเข้าสู่รอบ Judges’ Callbacks และรอบ Live Shows ตามลำดับ

การแข่งขันรอบ Quarterfinals เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ตามเวลาสหรัฐฯ เนเน่ขึ้นเวทีพร้อมกีตาร์คู่ใจ ถ่ายทอดเพลง Black Hole Sun จนได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการ ก่อนที่ เมล บี จะกด Live Show Golden Buzzer ส่งสาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ต ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติ

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เนเน่จึงกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ถูกจับตามองของ AGT 2026 โดยมีกำลังใจจากครอบครัว แฟนเพลง และคนไทยที่ติดตามเส้นทางของเธอมาตั้งแต่เริ่มต้น

สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยแฟนชาวไทยต่างรอลุ้นว่า ร็อกเกอร์สาวจากภูเก็ตจะสร้างเซอร์ไพรส์อะไรบนเวทีระดับโลกอีกครั้ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:06 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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