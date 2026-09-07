“ไอติม” สวน “อนุทิน” ชี้ถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท เชื่อมตลอดสาย หลังเทียบคดีฮั้ว สว.
ไอติม สวน อนุทิน ชี้ถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท เชื่อมตลอดสาย แถมบบรจบกันที่แยกพระโขนง หลังเทียบคดีฮั้ว สว. ว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้อง
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พูดถึงคดีฮั้ว สว. ว่า เหมือน “เหมือนถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท ที่ไม่มีวันบรรจบกัน” พร้อมอธิบายว่า รัฐบาลมาเมื่อไหร่ และ สว.มาเมื่อไหร่ ไม่มีส่วนที่จะจับชนและเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจากการเลือกตั้ง สว. เกิดขึ้นตั้งแต่ กค. 67 ขณะที่รัฐบาลอนุทิน 1 และ 2 เกิดขึ้นในช่วงปี 68 และ 69 นั้น
ล่าสุดนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เห็นนายกฯ อนุทิน บอกว่า รัฐบาล กับ การโกง สว. ไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน “เหมือนถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท … ที่ไม่มีวันบรรจบกัน”
เปรียบเทียบได้ดีครับ เพราะไม่ว่านายกฯจะพูดอย่างไร แต่หลักฐานมันปรากฏชัด ว่านอกจากจะมีซอยต่างๆที่เชื่อมโยง ถนนพระราม 4 กับ ถนนสุขุมวิท ตลอดทั้งเส้นทางแล้ว, ถนนพระราม 4 กับ ถนนสุขุมวิท ยังมาบรรจบกันที่แยกพระโขนงอีก”
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