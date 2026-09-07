เช็กด่วน แอร์พอร์ตลิงก์ ปรับเวลาเดินรถทุก 15 นาที ทั้งวัน 7 ก.ย.69 แนะวางแผนเดินทาง
แอร์พอร์ตลิงก์ ปรับเวลาเดินรถทุก 15 นาที ตลอดวันที่ 7 ก.ย.นี้ จัดรถบัส-รถไฟเสริมช่วยชั่วโมงเร่งด่วน แนะวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
เพจเฟซบุ๊ก Airport Rail Link แจ้งผู้โดยสารเรื่องการปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันที่ 7 กันยายน 2569 เพื่อปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ส่งผลให้รถไฟฟ้าจะให้บริการด้วยความถี่ทุก ๆ 15 นาที ตลอดช่วงเวลาทำการตั้งแต่ 05.30-24.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก แนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง
มีการจัดรถให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงเวลา 06.00 – 10.00 น. โดยรถจะออกทุก ๆ 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย
- เส้นทางสถานีสุวรรณภูมิ – สถานีมักกะสัน (จุดรับ-ส่ง : สถานีสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 9)
- เส้นทางสถานีหัวหมาก – สถานีมักกะสัน (จุดรับ-ส่ง: สถานีหัวหมาก และสถานีมักกะสัน ชั้น Ground บริเวณด้านล่างสถานี)
รวมทั้งจัดรถไฟดีเซลรางชานเมืองขบวนเสริมจาก รฟท. โดยเริ่มออกเดินทางขบวนแรกในเวลา 06.00 น.
- รอบที่ 1 : หัวลำโพง มุ่งหน้า ลาดกระบัง
- รอบที่ 2 : ลาดกระบัง มุ่งหน้า พญาไท
- รอบที่ 3 : พญาไท มุ่งหน้า ลาดกระบัง
- รอบที่ 4 : ลาดกระบัง มุ่งหน้า พญาไท
ทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page: Airport Rail Link, Call Center: 02-091-1595, เปิดให้บริการเวลา 06:00–20:00 น. หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานี
ข้อมูลจาก : Airport Rail Link
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