คลิปวินาทีระทึก โบอิ้ง 767 Amazon ร่อนไถลทะลุรันเวย์ ชนรถแหลกไฟลุกท่วม ดับสลด 5 ศพ เจ็บ 5
คลิปเผยช่วงสุดท้ายก่อน Boeing 767-300 เที่ยวบิน 7598 ของ 21 Air ลงจอดสนามบินไมอามี เครื่องลอยต่ำเหนือรันเวย์อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนแตะพื้นแล้ววิ่งเลยปลายทาง
เปิดคลิปวินาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุ เครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Air รุ่น Boeing 767-300 ลอยต่ำเหนือรันเวย์ของท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี สหรัฐอเมริกาอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนแตะพื้นและวิ่งเลยปลายรันเวย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2569 เหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และบาดเจ็บอีก 5 ราย
คลิปที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นเครื่องบินยังคงลอยเหนือพื้นรันเวย์ขณะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง ก่อนแตะพื้นในช่วงถัดมา ผู้เชี่ยวชาญการบินบางรายตั้งข้อสังเกตว่า การแตะพื้นช้าทำให้เหลือระยะสำหรับชะลอความเร็วน้อยลง แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่านี่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
เครื่องที่เกิดเหตุคือ Boeing 767-300 Freighter เที่ยวบิน 7598 ของสายการบิน 21 Air ซึ่งปฏิบัติการขนส่งสินค้าให้เครือข่าย Amazon Air เดินทางจากเมืองซานฮวน เปอร์โตริโก มายังไมอามี ก่อนเกิดเหตุขณะลงจอดช่วงเวลาประมาณ 13.58 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 00.58 น. วันที่ 7 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ FAA ยืนยันว่าเที่ยวบิน 7598 วิ่งเลยรันเวย์หลังลงจอด ส่วน Amazon ระบุว่าเครื่องบินอยู่ในเครือข่ายขนส่งของบริษัทและดำเนินการโดย 21 Air
ขณะนี้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NTSB และ FAA อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการบิน สภาพเครื่อง และขั้นตอนการลงจอด เพื่อหาสาเหตุที่เครื่องไม่สามารถหยุดได้ภายในรันเวย์
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🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport
At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP
— FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Reuters: At least 5 killed in Amazon Prime Air cargo plane crash in Miami
- NPR/KPBS: Five dead after Amazon cargo plane crashes at Miami airport
- ABC News: Cargo plane overruns runway at Miami International Airport
- NBC 6 South Florida: 5 dead, 5 injured after Amazon cargo plane overruns runway
ขอบคุณภาพจาก : X/@fl360aero
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