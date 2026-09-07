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คลิปวินาทีระทึก โบอิ้ง 767 Amazon ร่อนไถลทะลุรันเวย์ ชนรถแหลกไฟลุกท่วม ดับสลด 5 ศพ เจ็บ 5

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:18 น.
คลิปวินาทีระทึก โบอิ้ง 767 Amazon ร่อนไถลทะลุรันเวย์ ชนรถแหลกไฟลุกท่วม ดับสลด 5 ศพ เจ็บ 5
ขอบคุณภาพจาก : X/@fl360aero

คลิปเผยช่วงสุดท้ายก่อน Boeing 767-300 เที่ยวบิน 7598 ของ 21 Air ลงจอดสนามบินไมอามี เครื่องลอยต่ำเหนือรันเวย์อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนแตะพื้นแล้ววิ่งเลยปลายทาง

เปิดคลิปวินาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุ เครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Air รุ่น Boeing 767-300 ลอยต่ำเหนือรันเวย์ของท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี สหรัฐอเมริกาอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนแตะพื้นและวิ่งเลยปลายรันเวย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2569 เหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และบาดเจ็บอีก 5 ราย

คลิปที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นเครื่องบินยังคงลอยเหนือพื้นรันเวย์ขณะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง ก่อนแตะพื้นในช่วงถัดมา ผู้เชี่ยวชาญการบินบางรายตั้งข้อสังเกตว่า การแตะพื้นช้าทำให้เหลือระยะสำหรับชะลอความเร็วน้อยลง แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่านี่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ

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เครื่องที่เกิดเหตุคือ Boeing 767-300 Freighter เที่ยวบิน 7598 ของสายการบิน 21 Air ซึ่งปฏิบัติการขนส่งสินค้าให้เครือข่าย Amazon Air เดินทางจากเมืองซานฮวน เปอร์โตริโก มายังไมอามี ก่อนเกิดเหตุขณะลงจอดช่วงเวลาประมาณ 13.58 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 00.58 น. วันที่ 7 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ FAA ยืนยันว่าเที่ยวบิน 7598 วิ่งเลยรันเวย์หลังลงจอด ส่วน Amazon ระบุว่าเครื่องบินอยู่ในเครือข่ายขนส่งของบริษัทและดำเนินการโดย 21 Air

ขณะนี้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NTSB และ FAA อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการบิน สภาพเครื่อง และขั้นตอนการลงจอด เพื่อหาสาเหตุที่เครื่องไม่สามารถหยุดได้ภายในรันเวย์

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ขอบคุณภาพจาก : X/@fl360aero

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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