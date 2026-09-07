น้ำท่วมเนปาล โผล่ปลาประหลาด หนัก 45 กก. อินเดียเตือน ห้ามกินเด็ดขาด
รัฐพิหารออกคำเตือนประชาชน ห้ามกิน ปลาประหลาด ถูกกระแสน้ำจากเนปาลพัดเข้าพื้นที่ รูปร่างแปลก มีขนาดใหญ่ถึง 45 กิโลกรัม หวั่นปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำเสียและซากสัตว์
กรมทรัพยากรโคนม ประมง และปศุสัตว์แห่งรัฐพิหารออกคำเตือน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หลังได้รับรายงานการพบปลารูปร่างผิดแปลกในพื้นที่น้ำท่วม โดยเฉพาะเขตเวสต์จัมปารันและโกปาลคัญช์ ซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ำคันดัก
ทางการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจับ ซื้อ ขาย และรับประทานปลาที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ รวมถึงไม่ควรตัดสินว่าปลานั้นกินได้เพียงเพราะมีรูปร่างคล้ายปลาที่พบตามท้องตลาดทั่วไป
ชาวประมงริมแม่น้ำคันดักเล่าว่า กระแสน้ำจากเนปาลพัดปลาขนาดใหญ่ลงมาจำนวนมาก บางตัวมีน้ำหนักประมาณ 27, 38, 40 และ 45 กิโลกรัม ขณะที่บางรายพบปลาขนาดตั้งแต่ 15 กิโลกรัมไปจนถึงมากกว่า 50 กิโลกรัม
ปลาที่พบมีทั้งปลาวอลลาจโก ปลากินพืช ปลากลุ่มโรฮู และปลาที่ชาวบ้านเรียกว่า “โกอิตา” หรือ “โกชิตา” หลายตัวตายก่อนถูกจับขึ้นจากน้ำ แต่ยังมีการรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดต่างพื้นที่ ก่อนที่รัฐบาลรัฐพิหารจะออกคำเตือนด้านความปลอดภัย
ซาเมียร์ กุมาร์ ซินฮา ผู้อำนวยการองค์กร Wildlife Trust of India ให้ข้อมูลว่า ปลารูปร่างแปลกจำนวนหนึ่งที่พบอาจเป็นปลาชนิด Bagarius bagarius หรือ goonch catfish ซึ่งภาษาไทยเรียกโดยรวมว่า “ปลาแค้” เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยตามแม่น้ำไหลเชี่ยวและพื้นที่ท้องน้ำซึ่งมีก้อนหินฃ
ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนว่าปลากลุ่มนี้เน่าเสียเร็วหลังตาย จึงไม่ควรนำมารับประทานหากไม่ทราบระยะเวลาที่ปลาตายหรือวิธีเก็บรักษา
เหตุใดปลาจากน้ำท่วมจึงอาจไม่ปลอดภัย
อันตรายไม่ได้เกิดจากชนิดปลาโดยตรง แต่เกิดจากเส้นทางที่ปลาถูกกระแสน้ำพัดผ่าน เนื่องจากน้ำท่วมสามารถนำปลาออกจากแม่น้ำ บ่อเลี้ยง ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ ก่อนพัดไปสัมผัสกับท่อระบายน้ำ น้ำเสีย ซากสัตว์ และวัสดุเน่าเปื่อย
สภาพดังกล่าวเพิ่มโอกาสที่ปลาจะปนเปื้อนแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทางการจึงแนะนำให้งดรับประทานปลาที่จับได้จากน้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันความปลอดภัย
มีรายงานด้วยว่า ประชาชนบางส่วนเกิดอาการป่วยหลังรับประทานปลาที่จับได้จากพื้นที่ประสบภัย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนผู้ป่วยหรือผลตรวจที่ยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการ
ผู้ที่รับประทานปลาเหล่านี้แล้วมีอาการอาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เวียนศีรษะ หายใจลำบาก หรือมีอาการผิดปกติอื่น ควรรีบไปยังศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนผู้พบปลาที่ไม่คุ้นเคยควรแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงประจำเขตหรือฝ่ายปกครองท้องถิ่นทันที
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ที่มา: economictimes
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