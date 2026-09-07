ยูเครน พิจารณายกเลิกกฎหมายแบนหนังโป๊ เล็งเก็บภาษีหาเงินซื้อโดรนสู้รัสเซีย
ยูเครน พิจารณายกเลิกกฎหมายแบนหนังโป๊ เล็งเก็บภาษีหาเงินซื้อโดรนสู้รัสเซีย ชี้หากทำให้ถูกกฎหมายรัฐบาลจะหาเงินได้มากถึง 8 แสนล้าน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน เว็บไซต์ Clashreport รายงานว่า รัฐบาลยูเครนกำลังพิจารณายกเลิกกฎหมายแบนเว็บโป๊ และเล็งเก็บภาษีจากเว็บไซต์ OnlyFans เพื่อหาทุนมาซื้อโดรนและยุทโธปกรณ์ ในระหว่างการสู้รบกับรัสเซีย
โดย สส.ฝ่ายค้านชี้ว่าหากทำให้หนังโป๊ถูกกฎหมายและเริ่มเก็บภาษีจะสามารถหาเงินได้ 8 แสนล้านบาท (25 ล้านดอลลาร์) ต่อปี พร้อมชี้ว่าสามารถจัดซื้อโดรนได้ 30,000 ตัว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินดังกล่าวยังถือว่าเล็กน้อยหากเทียบกับงบประมาณรายปีที่ใช้ปกป้องประเทศที่สูงถึง 4 ล้านล้านบาท (1 แสนล้านดอลลาร์)
เบื้องต้นกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านการโหวตรอบแรกแล้ว และกำลังรอการพิจารณารอบสองต่อไป
ทั้งนี้ยูเครนห้ามการผลิต การเผยแพร่ และการครอบครองสื่อลามกอนาจาร โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวยังเป็นการเก็บภาษีจากผู้ผลิตเนื้อหาผู้ใหญ่ที่ปกปิดรายได้ของตนเองด้วย
เนื่องจากยูเครนเคยได้รับจาก OnlyFans และพบว่านางแบบหญิงกว่า 7,900 คนรวมกันได้เงินมากกว่า 4 พันล้านบาท (131 ล้านดอลลาร์) และทำให้เกิดการจ่ายภาษีอย่างไม่ยุติธรรม
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